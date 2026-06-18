ドアスピーカーの「アウター化」は音に効く！ いつかはぜひ！［スピーカー交換丸わかり講座］

「スピーカー交換」に関心を抱くドライバーは少なくないに違いない。しかし、どんなモデルを選べば良いのか、取り付け費用はどのくらいかかるのか等々、分かりづらいポイントが多々ある。当連載では、その1つ1つを明らかにしている。

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◆「ドアスピーカー」も「カスタムインストール」すれば音が良くなる！

さて前回は、「ツイーター」の「カスタムインストール」について説明した。ツイーターのカスタムインストールはハードルが高いが、音的にはアドバンテージを発揮する。

それに引き続いて今回は、「ドアスピーカー（ミッドウーファー）」のカスタムインストールについて説明していく。実はドアスピーカーもカスタムインストールを実行すると、一層の性能発揮が可能となる。なおドアスピーカーのカスタムインストールのことは、「アウター化」と称されている。

で、アウター化とは、ドアスピーカーの取り付け面をドアパネルの高さにまで立ち上げて、振動板を外から見えるようにする取り付け方のことを指す。

ところでアウター化はツイーターのカスタムインストールよりもさらにハードルが上がる。改造が大がかりになるがゆえだ。手間もコストも多くかかる。

「ドアスピーカー」の「アウター化」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ:ワープス＜広島県＞）。

◆アウター化は難易度が高いがメリットは多大。1度体験すると元には戻れない！

というのもツイーターのカスタムインストールは「Aピラー」または「ドアミラー裏」にて行われるが、Aピラーもドアミラー裏も内装パネルがそれほど大きくない。特にドアミラー裏のパネルはかなり小さい。そしてツイーター自体もコンパクトなので改造する範囲が少なくて済み、パネルを元どおりに戻そうと思ったときにもコストがかかりにくい。

対してアウター化はドアパネルを大胆にカットする必要があり、内部の作り込み部分もそこそこに大きくなる。そしてドアパネル自体も高価なので、元に戻そうとするときにもコストがより多くかかってしまう。

なので実行するにはそれなりの覚悟が必要となるのだが、音的にも大きな利点を発揮する。1度これの良さを体験すると、再び通常の取り付け方には戻り難くなるほど、音に効く。

で、これが音に効く理由は至ってシンプルだ。「情報量のロスがなくなるから」だ。

「ドアスピーカー」の「アウター化」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ:ワープス＜広島県＞）。

◆アウター化なら、音情報のすべてが車室内に放たれる！

それがどういうことなのかを説明していこう。まずドアスピーカーをドアパネル内に収める取り付け方をする場合には、振動板から放たれる音が少なからずドアパネル内に回り込む。もちろん「カーオーディオ・プロショップ」で取り付ける場合には、それが起こりにくいような工夫が盛り込まれるが、100%防ぐのは難しい。対してアウター化では、音情報がすべて車室内に放出される。この違いが音に出る。

ところでアウター化の実行方法は、大きくは2とおりある。1つは「ドアスピーカーを立ち上げる足場となる部分をドアパネルと一体化させないやり方」で、もう1つは「立ち上げた部分をドアパネルと一体化させるやり方」だ。

なお後者では、ドアパネル側にボードが仕込まれてそれにドアスピーカーが取り付けられることとが多い。そしてそのようにして作る場合にはそれは、「アウターバッフル」と称される。

で、そのように作ると固定の強度が上がりさらにはドアパネルの強度も上がるので、音的な利点は一層高まる。ただし加工の難易度も上がるので、コストもより多くかかりがちとなる。

今回は以上だ。次回は「フロント3ウェイ」について説明する。乞うご期待。