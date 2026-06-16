Bluetoothで聴くスマホの音を良くしたいなら、「アンプDSP」の追加でキマリ！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

純正オーディオの音に不満を抱いているのなら、システムアップを検討しよう。とはいえ何から手を付けるべきかが分からなければ、当連載にご注目を。ここでは、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に取材して、お薦めの初級プランを紹介している。

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今回は、福井県敦賀市にて店舗を構える人気ショップ『パラダ』の北畑さんに話を訊いた。

◆スマホをBluetoothで繋いでいるのなら、その音を良くする名案がある!?

早速パラダの北畑さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「何で音楽を聴いているのかをお訊きして、スマホをBluetoothで繋いで聴いているということでしたら、Bluetoothで聴くときの音を良くする方法をご提案することが多いです。

その方法とは、パワーアンプ内蔵DSPの追加です。そうするとそれにスマホをBluetoothでダイレクトに繋げられますので、純正メインユニットの影響を切り離せます。純正メインユニット経由で聴くとどうしても、純正メインユニットの音になってしまいます。でも純正メインユニットを通さずに音楽を聴けるようになれば、それだけでも相当に状況が良化します。

ちなみに、純正メインユニットを交換できるおクルマであれば、メインユニット交換から始めるのも手です。そうしてシステムの最上流のコンディションを高めておけば、次に何をしても大きな効果を得られます」

『パラダ』（福井県敦賀市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆純正メインユニットを換えられなければ、アンプDSPの追加ですべてが解決！

「しかし純正メインユニットを交換できないおクルマが増えています。その場合には、パワーアンプ内蔵DSPを追加することですべてが解決します。純正メインユニットはそのままで、システムアップを図れます。

そしてアンプDSPを導入すれば、自分好みの音を作れます。これには高度なサウンドチューニング機能が搭載されていますから。そしてチューニング機能を駆使することで、ステレオの仕組みを正しく機能させられますので、リアルな音像を目前で展開させられます。そうできると、音楽を聴くのがますます楽しくなるはずです。その意味ではメインユニット交換よりも得られる利点は大きいです。

なおスピーカー交換から始めるのも1つの手ですが、最初にやって音の変わり幅が大きいのはパワーアンプ内蔵DSPの追加の方です」

『パラダ』（福井県敦賀市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆流れて来る音楽信号のクオリティが低いと、スピーカーを換えてあっても利点が半減！

「確かにスピーカーは音の出口ですので、音の良し悪しに大きな影響を与えます。しかし流れて来る音楽信号のクオリティが良くなければスピーカーが良い物に変わっていてもそれなりの音にならざるを得ません。なので上流の状況を整えることはとても重要です。

パワーアンプ内蔵DSPのお薦めは、ゴールドホルンの『DSPA 810PRO V2.0』（税込価格：13万2000円）です。当機ならスマホをBluetooth接続できます。そして当機は発展性も高いです。リアスピーカーまで制御でき、フロント3ウェイ+サブウーファーという本格システムも構築できます。

お近くでしたらぜひ、お気軽にご来店ください。デモカーで音の変化もご体験いただけます。お待ちしています」