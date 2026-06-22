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「スピーカー交換」から始めて、音が進化する楽しさを手軽に体験！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

『カーオーディオクラブ』（大阪府高槻市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『カーオーディオクラブ』（大阪府高槻市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『カーオーディオクラブ』（大阪府高槻市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『カーオーディオクラブ』（大阪府高槻市）にて製作されたオーディオカーの一例。

ドライブと音楽は切っても切れない関係にある。その音楽を、今よりもっと良い音で楽しめたらどうだろう。ここではそれを実現させるシステムアッププランを、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に取材して紹介している。

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今回は、大阪府高槻市にて店舗を構える実力ショップ『カーオーディオクラブ』の高橋さんに話を訊いた。

◆スピーカーを換えれば、低音の鳴り方や高音の質感がガラリ一変！

早速カーオーディオクラブの高橋さんに、ビギナーから音を良くしたいと相談を受けたときにどんな提案をするかを訊ねた。

「当店では、スピーカー交換をご提案することが多いです。車種によっては別のご提案をすることもありますが、特殊なケースを除いてはスピーカー交換からで良いと思います。

というのも、スピーカーは音の出口ですのでこれに何を使うかで出音の印象がガラリと変わります。ましてや純正スピーカーと市販品との性能差はとても大きく、音の変わり幅も大きいです。特に、低音の鳴り方、高音の質感に違いが現れます。どなたが聴かれても、その変わりように驚かれます。

ただし、純正オーディオの状況によってはパワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めします。例えば純正スピーカーがたくさん付いている車種や、複雑なサウンド設定がなされている場合には、アンプDSPを追加した方がシンプルにシステムアップを図れますから」

『カーオーディオクラブ』（大阪府高槻市）にて製作されたオーディオカーの一例。『カーオーディオクラブ』（大阪府高槻市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカーを換えづらい車種でも、専門店なら問題なく交換可能！

「ところで昨今は、スピーカーを換えづらい車種が増えてきました。例えば緊急通報システムが搭載されているおクルマでは、そのシステムの成り立ちを考慮せずにスピーカーを換えると、必要なときにオペレーターとの通話ができなくなってしまいます。

なので、スピーカー交換のご相談を受けることが増えました。専門店に行けばなんとかなるのではと思われる方が多いんです。そうであれば、おのずとスピーカー交換で話がまとまります。実際当店では、どのようなおクルマでもスピーカー交換を行えます。安心してお任せいただきたいですね。

またスピーカー交換では、良い物を手にするわくわく感も味わえます。対してパワーアンプ内蔵DSPは、それ自体は隠して取り付ける物ですし、システムの中では裏方的な存在です。所有する喜びをより多く感じられるのは、スピーカー交換の方ですね」

『カーオーディオクラブ』（大阪府高槻市）にて製作されたオーディオカーの一例。『カーオーディオクラブ』（大阪府高槻市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆国産ブランドの製品はやはり安心感が高い。手頃なモデルでも性能充実！

「お薦めのスピーカーは、カロッツェリアのカスタムフィットシリーズの各モデルです。特に数が出るのはセカンドラインの『Cシリーズ』です。オープン価格で実勢価格は3万円台の後半ですが、純正スピーカーとの性能差はとても大きく、相当に印象が変わります。

またその上の『Vシリーズ』にまで手を伸ばせられれば、得られる満足度は相当にアップします。やはり国産メーカーのモデルは、工業製品としての完成度が高いです。お使いいただく中での安心感が違います。

なおスピーカー交換をする際には、ご予算が許せばデッドニングも併せて行っていただきたいですね。せっかくプロショップの門を叩かれるのですから、プロならではのバリューをご体験いただきたいと思っています。デッドニングでも、それをお感じいただけるはずです。

お近くでしたらお気軽にご来店ください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」

《太田祥三》

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