ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

実はアウトドアに向いている？ スズキの軽トラ『スーパーキャリイ』の“遊べる”新たな提案…東京オートサロン2026

スズキ スーパーキャリイワーク&プレイプロ（東京オートサロン2026）
  • スズキ スーパーキャリイワーク&プレイプロ（東京オートサロン2026）
  • スズキ スーパーキャリイワーク&プレイプロ（東京オートサロン2026）
  • スズキ スーパーキャリイワーク&プレイプロ（東京オートサロン2026）
  • スズキ スーパーキャリイワーク&プレイプロ（東京オートサロン2026）
  • スズキ商品企画本部四輪商用・クロカン商品統括部長の伊藤二三男さん
  • スズキ スーパーキャリイワーク&プレイプロ（東京オートサロン2026）
  • スズキ スーパーキャリイワーク&プレイプロ（東京オートサロン2026）
  • スズキ スーパーキャリイワーク&プレイプロ（東京オートサロン2026）

スズキは「東京オートサロン2026」に、1月23日に発売する軽トラックの新型『スーパーキャリイ』をベースにした『スーパーキャリイワーク＆プレイプロ』を出展した。スーパーキャリイのコンセプトをさらに拡大させたものだという。

【画像】“遊べる”スーパーキャリイとベース車

◆コンセプトをより具現化

マイナーチェンジした新型スーパーキャリイをベースに、ハードカーゴ社とコラボレーションで機能的かつ遊びの場でも存在感が際立つカスタマイズを施し、”仕事にも遊びにも本気で打ち込む方が、自然の中でキャンプやマリンレジャーを楽しむベース基地”を表現したのがこのスーパーキャリイワーク＆プレイプロだ。

ハードカーゴ社とは2017年に“強固”×“運ぶ”をコンセプトにスタートしたブランドで、日本独自の規格である軽トラックに機能性とカッコよさをプラス。高い機能性と豊富なカスタマイズでユーザーの支持を集めているカスタマイズメーカーだ。

スズキ スーパーキャリイワーク&amp;amp;プレイプロ（東京オートサロン2026）スズキ スーパーキャリイワーク&amp;プレイプロ（東京オートサロン2026）

スズキ商品企画本部四輪商用・クロカン商品統括部長の伊藤二三男さんは、「“仕事もやりながら遊びも”というコンセプトなので、それをさらに具体化するためにコラボレーションしました。ハードカーゴ社にもこういった軽トラックはありますが、改めてこのショーのためコラボレーションしながら提案しています」と説明する。

スーパーキャリイをベースにしたことについて、「シートがリクライニングできますし、スペースも広いので長距離で走ってもそれほど疲れないでしょうから、アウトドアに向いていると思います。荷台をどう使うかはいくらでもアイデアは出てくると思いますし、好きなように作り上げて欲しい。そこで我々の提案は、あくまでも道具でありながら、遊べるツールでもあるということから、ワーク＆プレイプロというテーマにしました」と説明した。

スズキ スーパーキャリイワーク&amp;amp;プレイプロ（東京オートサロン2026）スズキ スーパーキャリイワーク&amp;プレイプロ（東京オートサロン2026）

ボディカラーは2025年8月にスズキが新規採用した「ツールオレンジ」だ。この色は、「後々黒と合わせるということを前提に作り込んでいますので、今回もホイールを黒にして合わせました」とのこと。

◆市販化の可能性は？

伊藤さんがこのクルマにこだわったのは、「皆さんが愛着を持って相棒のように乗ってもらいたいクルマにしたかったんです」とコメントし、スーパーキャリイのコンセプトそのものをさらにわかりやすく表現したと明かす。

スズキ商品企画本部四輪商用・クロカン商品統括部長の伊藤二三男さんスズキ商品企画本部四輪商用・クロカン商品統括部長の伊藤二三男さん

荷台にはジムニーのロゴが入った箱も配置。「こういったモノはアクセサリーで売っていますので、そういうのも載せながら、ハードカーゴ社のコンセプトにプラスしてスズキのデザイナーが考えて、色々な遊び道具を積んだ今回のショーのためのアレンジしました」という。

市販化の可能性だが、伊藤さんは、「なかなか“はい”とはいえませんが、我々としてもさらに楽しいクルマ、ワクワクするクルマを出し続けていきたいと考えています。この会場からの声を含め、お客様の要望に応えながら進めていきたいですね」と語った。

《内田俊一》
内田俊一

内田俊一

内田俊一（うちだしゅんいち） 日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）会員 1966年生まれ。自動車関連のマーケティングリサーチ会社に18年間在籍し、先行開発、ユーザー調査に携わる。その後独立し、これまでの経験を活かしデザイン、マーケティング等の視点を中心に執筆。また、クラシックカーの分野も得意としている。保有車は車検切れのルノー25バカラとルノー10。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ キャリイ

スズキ

東京オートサロン2026

東京オートサロン

軽自動車

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES