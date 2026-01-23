ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

新型『スーパーキャリイ』でタフ＆ワイルドに遊ぶ！ スズキが「HARD CARGO」製品を販売開始

スズキは、軽トラックの新型『スーパーキャリイ』向けに、軽トラックのカスタムパーツとして人気を集める「HARD CARGO」製品をスズキ推奨用品「スズキセレクトプラス用品」として設定し、1月23日より全国のスズキ販売店で販売を開始した。

これにより、ユーザーの多様なニーズに応え、「スーパーキャリイ」のカスタムの選択肢を一層拡大する。

HARD CARGOは「強固」×「運ぶ」をコンセプトに2017年にブランドを立ち上げ、軽トラックに機能とカッコよさをプラス。積載力、作業効率を高める多彩なラインアップは、建設・設備・林業、職人などのプロユーザーから高い支持を獲得している。現場で培われたプロ仕様の装備は、アウトドアシーンでも信頼を集めており、現場とフィールドの境界を越え、軽トラックの可能性を広げ続けている。

今回スズキが発売する「HARD CARGO」製品の「ルーフラック」や「マッドフラップ」などの機能・加飾用品は、「仕事×遊び」をコンセプトにハードカーゴが開発した商品。そのコンセプトをもとに、「東京オートサロン2026」で参考出品した「SUPER CARRY WORK & PLAY PRO」にも装着し、好評を得ていた。同製品は軽トラックの積載能力と拡張性を高めるだけでなく、スタイリッシュなデザインで、仕事だけでなく遊びでも活躍する。

「スズキセレクトプラス用品」は、純正用品だけではカバーしきれないユーザーの幅広い要望に応えるため、市販品の中から厳選し、スズキの商物流を通じて提供するアクセサリーブランド。今後も、顧客の多様なニーズに迅速に対応できるよう、サプライヤー各社との連携を強化し、「スズキセレクトプラス用品」のラインアップを順次拡充するとしている。

