マクラーレン、『アルトゥーラ』にF1王座記念…「MCL39チャンピオンシップ・エディション」は限定10台

マクラーレン・オートモーティブは、マクラーレン・レーシングによる2年連続、10回目のF1コンストラクターズ・チャンピオンシップ獲得を記念して、『アルトゥーラ・スパイダー』に限定10台のみの特別な「MCL39チャンピオンシップ・エディション」を発表した。

【画像】マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」

マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ(MSO)が手がけた作品で、Formula 1コンストラクターとしてマクラーレンが王座を獲得したことを記念するだけでなく、2025年シーズンを戦い、コンストラクターズ・タイトルに加えて、ランド・ノリスに初のF1ドライバーズ・タイトルをもたらしたアイコニックなレーシングカー、McLaren MCL39に敬意を表するモデルでもある。

手作業でペイントされるMCL39チャンピオンシップ・エディションのリバリーは、MSOビスポークのミャンオレンジとオニキスブラックを組み合わせ、今年のコンストラクターとドライバーの両タイトルを獲得したシャシーを彷彿させるものだ。

そのディテールには、マクラーレンの10度目のワールドコンストラクターズチャンピオンシップ獲得を記念するモチーフが散りばめられている。描かれた10のモチーフは、10個の星と、これまでにコンストラクターズ・タイトルを獲得したマクラーレンの各マシンのシルエットが精巧に刻まれている。

MCL39チャンピオンシップ・エディションのエクステリアはブラック・パックで装備も充実しており、足元にはグロスブラックの10スポーク スーパーライトウェイトDynamo鍛造アルミホイールを装着している。さらに、ブラックのマクラーレン・ロゴをあしらったマクラーレン・ミャンオレンジのブレーキ・キャリパーと、ステルス・バッジ・パックに加え、ステルス・エグゾースト・フィニッシャーを加えたスポーツ・エグゾーストを装備する。

専用のエクステリアに合わせて、MSOビスポークのインテリアも、マクラーレンオレンジで刺繍された専用の10ヘッドレストや、同じく10を施したミャンオレンジの12時位置ステアリング・マーカーなどでディテールを彩っている。センターコンソールにはカスタム・ケースメント・プラーク(フレーム付きの特別な刻印入りプレート)を装着し、Artura Spider MCL39チャンピオンシップ・エディションのエクスクルーシビティを強調する。

これらのビスポーク仕様に調和するよう、インテリアにはパフォーマンス・カーボン・ブラック・アルカンターラとジェット・ブラック・ナッパレザーを採用。マクラーレン・ビジョンオレンジのパイピングがアクセントを添える。

エクステンデッド・サテン・カーボンファイバー・シルフィニッシャーには、マクラーレン・ドライバーのランド・ノリスとオスカー・ピアストリによる直筆サインが入る。また、すべてのMCL39 チャンピオンシップ・エディションには、ラゲッジコンパートメントにカスタム・トラックレコード・プラークが装備され、2025年シーズンにおけるマクラーレンの優勝、ポールポジション、ファステストラップが刻まれる。さらに、オーナーには超限定版の2025年F1コンストラクターズ選手権記念品が贈呈される。

マクラーレン・レーシングがサーキットで大きな成功を収めたように、2025年はアルトゥーラにとっても記念すべき1年だった。2025年オートカー・アワードでは英国のベスト・ドライバーズカーに選ばれ、オート・エクスプレス新車アワードでは2025年のパフォーマンスカー・オブ・ザ・イヤーに選出されるなど、業界の主要な賞を獲得して、次世代のハイパフォーマンス・ハイブリッド・スーパーカーとしての地位が、さらに揺るぎないものとなった、としている。