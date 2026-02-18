ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マクラーレン、『アルトゥーラ』にF1王座記念…「MCL39チャンピオンシップ・エディション」は限定10台

マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」
  • マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」
  • マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」
  • マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」
  • マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」
  • マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」
  • マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」
  • マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」
  • マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」

マクラーレン・オートモーティブは、マクラーレン・レーシングによる2年連続、10回目のF1コンストラクターズ・チャンピオンシップ獲得を記念して、『アルトゥーラ・スパイダー』に限定10台のみの特別な「MCL39チャンピオンシップ・エディション」を発表した。

【画像】マクラーレン『アルトゥーラ・スパイダー』の「MCL39チャンピオンシップ・エディション」

マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ(MSO)が手がけた作品で、Formula 1コンストラクターとしてマクラーレンが王座を獲得したことを記念するだけでなく、2025年シーズンを戦い、コンストラクターズ・タイトルに加えて、ランド・ノリスに初のF1ドライバーズ・タイトルをもたらしたアイコニックなレーシングカー、McLaren MCL39に敬意を表するモデルでもある。

手作業でペイントされるMCL39チャンピオンシップ・エディションのリバリーは、MSOビスポークのミャンオレンジとオニキスブラックを組み合わせ、今年のコンストラクターとドライバーの両タイトルを獲得したシャシーを彷彿させるものだ。

そのディテールには、マクラーレンの10度目のワールドコンストラクターズチャンピオンシップ獲得を記念するモチーフが散りばめられている。描かれた10のモチーフは、10個の星と、これまでにコンストラクターズ・タイトルを獲得したマクラーレンの各マシンのシルエットが精巧に刻まれている。

MCL39チャンピオンシップ・エディションのエクステリアはブラック・パックで装備も充実しており、足元にはグロスブラックの10スポーク スーパーライトウェイトDynamo鍛造アルミホイールを装着している。さらに、ブラックのマクラーレン・ロゴをあしらったマクラーレン・ミャンオレンジのブレーキ・キャリパーと、ステルス・バッジ・パックに加え、ステルス・エグゾースト・フィニッシャーを加えたスポーツ・エグゾーストを装備する。

専用のエクステリアに合わせて、MSOビスポークのインテリアも、マクラーレンオレンジで刺繍された専用の10ヘッドレストや、同じく10を施したミャンオレンジの12時位置ステアリング・マーカーなどでディテールを彩っている。センターコンソールにはカスタム・ケースメント・プラーク(フレーム付きの特別な刻印入りプレート)を装着し、Artura Spider MCL39チャンピオンシップ・エディションのエクスクルーシビティを強調する。

これらのビスポーク仕様に調和するよう、インテリアにはパフォーマンス・カーボン・ブラック・アルカンターラとジェット・ブラック・ナッパレザーを採用。マクラーレン・ビジョンオレンジのパイピングがアクセントを添える。

エクステンデッド・サテン・カーボンファイバー・シルフィニッシャーには、マクラーレン・ドライバーのランド・ノリスとオスカー・ピアストリによる直筆サインが入る。また、すべてのMCL39 チャンピオンシップ・エディションには、ラゲッジコンパートメントにカスタム・トラックレコード・プラークが装備され、2025年シーズンにおけるマクラーレンの優勝、ポールポジション、ファステストラップが刻まれる。さらに、オーナーには超限定版の2025年F1コンストラクターズ選手権記念品が贈呈される。

マクラーレン・レーシングがサーキットで大きな成功を収めたように、2025年はアルトゥーラにとっても記念すべき1年だった。2025年オートカー・アワードでは英国のベスト・ドライバーズカーに選ばれ、オート・エクスプレス新車アワードでは2025年のパフォーマンスカー・オブ・ザ・イヤーに選出されるなど、業界の主要な賞を獲得して、次世代のハイパフォーマンス・ハイブリッド・スーパーカーとしての地位が、さらに揺るぎないものとなった、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マクラーレン アルトゥーラ（Artura）

マクラーレン（McLaren）

オープンカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES