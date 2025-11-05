ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定

マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定
  • マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定
  • マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定
  • マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定
  • マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定
  • マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定
  • マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定
  • マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定
  • マクラーレン『GTS』、日本だけの「Signature Collection」発表…22台限定

マクラーレン・オートモーティブは11月4日、4リッターV8ツインターボエンジン搭載の後輪駆動グランドツーリングカー『GTS』の特別モデル、「GTS Signature Collection」を日本市場限定で22台販売すると発表した。

【画像】マクラーレン GTS Signature Collection

設計コンセプトは英国ウォーキングにあるマクラーレン・テクノロジー・センター（MTC）の建築デザインに着想を得ている。MTCはノーマン・フォスター卿が設計し、建物と隣接する湖が陰陽をモチーフとする完全な円を描くなど、バランスと調和を象徴する建築物だ。

この思想を反映し、GTS Signature Collectionは4種類のテーマを設定。それぞれに独自のマクラーレン・スペシャル・オペレーションズ（MSO）によるビスポークペイントやインテリアデザインが施される。テーマは「ホーソーン」「パラゴン」「ロトンダ」「リフレクション」で、自然やMTCの建築要素を象徴している。

ボディカラーは各テーマ専用に開発され、ホイールやドアミラーハウジング、ブレーキキャリパーも専用色を採用。インテリアにはMTCの俯瞰図やロゴ刺繍が配され、細部まで建築デザインの哲学を感じられる仕様だ。

エクステリアにはMSOビスポークペイントやステルスバッジ、パノラミックプライバシーガラスルーフなど特別装備を装着。インテリアは特注レザー、トーンコントラストステッチ、記念プレートなど高級仕立てとなっている。

快適装備としてビスポークデザインキー、プラクティカリティパック、プレミアムパック、ビークルリフトも標準搭載。すべて手作業で組み立てられ、マクラーレンの伝統的な高性能と日常実用性を融合させたモデルだ。

マクラーレン・オートモーティブは2010年創設で、英国サリー州ウォーキングのMTCを拠点にスーパーカーの開発・生産を行う。今回のGTS Signature Collectionは日本市場の強固な支持を反映し限られた台数のみ導入される。

マクラーレン・グループ・ホールディングスは2025年に設立された親会社で、アブダビのCYVN Holdingsによる先進的モビリティ投資を統括。マクラーレン・レーシングやライセンシング事業も傘下に持つ独立最大規模の英国企業だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マクラーレン（McLaren）

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES