トヨタ、改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」をWEC投入へ…新ブランド「TOYOTA RACING」で参戦

トヨタ自動車は1月7日付で、欧州研究開発拠点および子会社「TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH」(ドイツ・ケルン)を「TOYOTA RACING GmbH」に社名変更したと発表した。

【画像】トヨタの改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」

TOYOTA RACING GmbHは、モータースポーツの先端技術を通じて、長期的にトヨタの技術開発を支える基盤を強化している。

2016年から2025年まで「TOYOTA GAZOO Racing」として参戦してきたFIA世界耐久選手権(WEC)には、2026年シーズンから新ブランド「TOYOTA RACING」として臨み、改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」を投入する。

一方、GAZOO Racing(GR)はFIA世界ラリー選手権(WRC)への参戦や、「GR YARIS Rally2」、「GR Supra GT4」によるカスタマーモータースポーツなどの活動を通じて、顧客とトヨタ製品の絆をさらに深めていく。

TOYOTA RACING GmbHとしては、引き続きGRの活動をラリー車両へのエンジン供給、GT4車両生産などでサポートする。今後も過酷な競争環境の中でクルマと人を鍛える、市販車を用いたトヨタのモータースポーツ活動を推進する。

TOYOTA RACING GmbHは、クルマの先端技術への貢献を加速し、モータースポーツの魅力を広げ、新しいファンやパートナーと共に未来を創造していく。