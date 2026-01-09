「これぞトヨタのカラー！」名車の衝撃ふたたび、新ハイパーカー『TR010 HYBRID』にSNSでは称賛の声

トヨタ自動車は、欧州研究開発拠点および子会社「TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH」を「TOYOTA RACING GmbH（トヨタレーシング）」に社名変更したと発表。同時に、2026年シーズンから新ブランド「TOYOTA RACING」としてWECに参戦する改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」を公開した。SNSでは、「赤と白のカラーリングが非常に美しい！」「これぞまさにトヨタのカラーリング！」など、注目を集めている。

【画像】トヨタの改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」

TOYOTA RACING GmbHは、モータースポーツの先端技術を通じて、長期的にトヨタの技術開発を支える基盤を強化する。2016年から2025年まで「TOYOTA GAZOO Racing」として参戦してきたFIA世界耐久選手権（WEC）に、2026年シーズンから新ブランド「TOYOTA RACING」として臨み、改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」を投入することを明らかにした。往年のレーシングマシン「GT-One」を彷彿させる赤いボディが特徴だ。

トヨタの改良型ハイパーカー「TR010 HYBRID」

一方、GAZOO Racing（GR）はFIA世界ラリー選手権（WRC）への参戦や、「GR YARIS Rally2」、「GR Supra GT4」によるカスタマーモータースポーツなどの活動を通じて、顧客とトヨタ製品の絆をさらに深めていく。

TOYOTA RACING GmbHとしては、引き続きGRの活動をラリー車両へのエンジン供給、GT4車両生産などでサポートする。今後も過酷な競争環境の中でクルマと人を鍛える、市販車を用いたトヨタのモータースポーツ活動を推進する。

TOYOTA RACING GmbHは、クルマの先端技術への貢献を加速し、モータースポーツの魅力を広げ、新しいファンやパートナーと共に未来を創造していく。

「TOYOTA RACING」のロゴ

X（旧Twitter）では、特に新カラーの「TR010 HYBRID」に注目が集まっている。「赤と白のカラーリングが非常に美しい！」「これぞまさにトヨタのカラーリング！」「めちゃめちゃカッコいい！」「か、かっこよすぎる…！」「トヨタ・GT-Oneを初めて見た時の衝撃と興奮を思い出すな」「顔つきからしっかりここ最近のトヨタを感じる」など、称賛の声が見られた。

また、「TR010 HYBRIDでル・マンを制覇して欲しい！」「絶対ル・マン勝ってくれ」「ローン・スター・ル・マンでのレースでその走りを見るのが待ち遠しいです！」など、ル・マンでの走りに期待するファンの声も多く見られた。