『セブン』を運転する興奮を仮想環境で、ケータハムがレーシングシミュレーター事業参入

ケータハムは9月9日、プロ仕様レーシングシミュレーターの開発を手がける英国企業FPZEROシミュレーターズとの新たなパートナーシップを発表した。

【画像】ケータハムのレーシングシミュレーター

FPZEROシミュレーターズは最先端のシミュレーターシステムで知られ、現実世界のドライビングを精密かつ正確に再現する没入型レーシング体験を提供している。同社のシミュレーターはドライバーのスキル向上や専門的なトレーニングサポート、競技バーチャルモータースポーツの世界への扉を開くことを目的として設計されている。

パートナーシップの一環として、ケータハムはケータハム・クラブスポーツシミュレーターを導入する。このシミュレーターは、バーチャル環境で『セブン』を運転する生の興奮を味わえるよう設計されている。クラブスポーツシミュレーターには、MOMOステアリングホイール、ティレット製カーボンファイバーシート、ケータハム専用ギアシフトなどの特注アップグレードが用意され、ドライバーやファンが自宅、オフィス、ガレージで比類のないリアリズムを楽しむ機会を提供する。

製品開発を超えて、この協力関係により、FPZEROシミュレーターズが選ばれたケータハムモータースポーツイベントに登場し、ファンやドライバーがユニークなバーチャルから物理的な体験で競い合えるようになる。また、ダートフォードのケータハム本社にも設置される。

ケータハムはまた、FPZERO技術をエンジニアリングおよび製品開発プログラムに統合し、シミュレーターを使用して車両ダイナミクスをテストおよび最適化する。これには2026年ケータハムアカデミー車両のHORSEエンジンも含まれる。

アクセシブルなクラブスポーツシミュレーターから超リアルなプロ向けシミュレーターまでのFPZEROの専門知識により、このパートナーシップはケータハムのレーシングの伝統とFPZEROのモータースポーツシミュレーション革新を結び付け、あらゆるレベルのドライバーがトラック上でもトラック外でもケータハムドライビングのスリルを体験できることを保証している。