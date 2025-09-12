ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

『セブン』を運転する興奮を仮想環境で、ケータハムがレーシングシミュレーター事業参入

ケータハムがレーシングシミュレーター共同開発
  • ケータハムがレーシングシミュレーター共同開発
  • ケータハムがレーシングシミュレーター共同開発

ケータハムは9月9日、プロ仕様レーシングシミュレーターの開発を手がける英国企業FPZEROシミュレーターズとの新たなパートナーシップを発表した。

【画像】ケータハムのレーシングシミュレーター

FPZEROシミュレーターズは最先端のシミュレーターシステムで知られ、現実世界のドライビングを精密かつ正確に再現する没入型レーシング体験を提供している。同社のシミュレーターはドライバーのスキル向上や専門的なトレーニングサポート、競技バーチャルモータースポーツの世界への扉を開くことを目的として設計されている。

パートナーシップの一環として、ケータハムはケータハム・クラブスポーツシミュレーターを導入する。このシミュレーターは、バーチャル環境で『セブン』を運転する生の興奮を味わえるよう設計されている。クラブスポーツシミュレーターには、MOMOステアリングホイール、ティレット製カーボンファイバーシート、ケータハム専用ギアシフトなどの特注アップグレードが用意され、ドライバーやファンが自宅、オフィス、ガレージで比類のないリアリズムを楽しむ機会を提供する。

製品開発を超えて、この協力関係により、FPZEROシミュレーターズが選ばれたケータハムモータースポーツイベントに登場し、ファンやドライバーがユニークなバーチャルから物理的な体験で競い合えるようになる。また、ダートフォードのケータハム本社にも設置される。

ケータハムはまた、FPZERO技術をエンジニアリングおよび製品開発プログラムに統合し、シミュレーターを使用して車両ダイナミクスをテストおよび最適化する。これには2026年ケータハムアカデミー車両のHORSEエンジンも含まれる。

アクセシブルなクラブスポーツシミュレーターから超リアルなプロ向けシミュレーターまでのFPZEROの専門知識により、このパートナーシップはケータハムのレーシングの伝統とFPZEROのモータースポーツシミュレーション革新を結び付け、あらゆるレベルのドライバーがトラック上でもトラック外でもケータハムドライビングのスリルを体験できることを保証している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ケータハム セブン

ケータハム

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES