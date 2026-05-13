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ケータハム『セブン』、「マイアミ スペシャルエディション」は世界限定12台…アクアカラーにビビッドピンク

・ケータハムが、世界限定12台の「セブン マイアミ スペシャルエディション」を発表した

・2.0リッター自然吸気フォード・デュラテックエンジンを搭載し、210hpを発生。0-96km/h加速は3.8秒を誇る軽量モデルだ

・米国市場拡大を視野に、マイアミのウォルト・グレース・ヴィンテージをディーラーに任命し、12台中10台を米国で販売する

ケータハム『セブン』の「マイアミ スペシャルエディション」
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  • ケータハム『セブン』の「マイアミ スペシャルエディション」

ケータハムは、米国で『セブン』の特別モデル「マイアミ スペシャルエディション」を発表した。

【画像】ケータハム『セブン』の「マイアミ スペシャルエディション」

ケータハム『セブン』の「マイアミ スペシャルエディション」ケータハム『セブン』の「マイアミ スペシャルエディション」

ボディカラーは専用のアクアカスタムペイントを採用し、ビビッドピンクとホワイトのデカールパックを組み合わせた独自のデザインが施されている。車両リア部分にはマイアミのロゴとサーキットのシルエットが描かれ、外観のアクセントとなっている。

ケータハム『セブン』の「マイアミ スペシャルエディション」ケータハム『セブン』の「マイアミ スペシャルエディション」

インテリアにもこだわりが随所に見られる。ヘッドレストにはマイアミのロゴが刺繍され、ダッシュボードには個別のシリアルナンバープレートが設置されている。さらに、英国の工場で手作業による組み立てを担当した2名のビルダーの名前とサインがエンジンルーム内のプレートに刻まれており、ハンドビルドの証となっている。

パワートレインには、2.0リッター自然吸気のフォード・デュラテックエンジンを搭載。最高出力210hp/7600rpmを発生し、パワーウェイトレシオは375hp/トンを実現する。5速マニュアルトランスミッションと組み合わせ、0～96km/h加速は3.8秒、最高速度は219km/hに達する。

ケータハムは米国市場の拡大を積極的に進めており、マイアミのウォルト・グレース・ヴィンテージを最新の米国ディーラーに任命したほか、マイアミ・インターナショナル・オートドロームを拠点とする招待制プライベートメンバーシップコミュニティ「プレシジョン・ドライブ・クラブ」とのパートナーシップも締結している。

世界限定12台のうち10台は、ケータハムの米国ディーラーネットワークを通じて購入可能となる予定だ。

《森脇稔》

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