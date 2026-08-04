ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ピレリ、SUV専用オールシーズンタイヤを日本発売、全サイズで欧州ウェットグリップ最高評価

ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3
  • ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3
  • ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3
  • ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3
  • ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3

ピレリジャパンは8月より、SUV専用オールシーズンタイヤ『スコーピオン・オールシーズン SF3』を順次発売する。受賞歴を持つ乗用車向けタイヤ「チントゥラート・オールシーズン SF3」の技術的特長をSUVのニーズに合わせて拡張した製品と位置づけられている。

【画像】SUV専用オールシーズンタイヤ『スコーピオン・オールシーズン SF3』

安全性については、独立機関DEKRA（デクラ）による累積制動試験（24CPCEXT-316、235/60 R18サイズ使用）において、乾燥・湿潤・雪道の各路面での制動距離合計で最高評価を達成している。発売開始時の全サイズで欧州ラベルのウェットグリップ最高評価「A」が取得されており、雪上性能を示す3PMSFマークも付与されている。車外騒音は全サイズで「B」クラス、転がり抵抗は「A」または「B」クラスに分類されている。また日本国内では全サイズで低車外音タイヤのラベリングを取得している。

ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3

SUVの重量やハンドリング特性に対応するため、大型化された強化トレッドブロックとプログレッシブ・エントリー形状が採用されている。この設計により急激な圧力集中が抑制され、振動やロードノイズの低減が図られている。

トレッド設計には、摩耗の進行に伴い直線状からジグザグ形状へと変化する3Dサイプが採用されている。高い接地圧がかかるとサイプが閉じる特性により、ドライ路面での制動安定性も確保される。コンパウンドの開発にはAIベースの「バーチャル・コンパウンダー」が活用され、数千にも及ぶ材料配合の組み合わせから最適解が選定されている。低温下での可動性を高める新ポリマーや天然由来の新樹脂、液状ポリマーも配合されており、冬季性能の強化に寄与している。

ラインアップは17インチから21インチまでの17サイズ展開。電気自動車やプラグインハイブリッド車向けに最適化された「エレクト」マーキング搭載モデルや、吸音材によって走行ノイズを低減するピレリ・ノイズ・キャンセリング・システム（PNCS）搭載モデルも用意されている。

ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3ピレリ スコーピオン・オールシーズン SF3
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ピレリ

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews