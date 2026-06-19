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スズキ、『ハスラー タフワイルド』と『エブリイ Jリミテッド』出展へ…東京アウトドアショー 2026

・スズキは6月26日～28日、幕張メッセで開催の東京アウトドアショー2026に出展する

・展示車は「ハスラー タフワイルド」と「エブリイ Jリミテッド」

・スズキブースではスズキグッズの販売も行う

スズキ ハスラー タフワイルド 改良新型
  • スズキ ハスラー タフワイルド 改良新型
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  • スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）
  • スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）
  • スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）
  • スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）

スズキは、6月26日（金）から28日（日）まで、幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催される「東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）」に出展すると発表した。

【画像】『ハスラー タフワイルド』と『エブリイ Jリミテッド』

スズキブースでは、アウトドアシーンでも楽しめる車両を展示する。展示車は、5月27日に一部仕様変更を実施して発売した『ハスラー タフワイルド』と、5月8日に一部仕様変更を実施して発売した『エブリイ Jリミテッド』だ。

スズキ ハスラー タフワイルド 改良新型スズキ ハスラー タフワイルド 改良新型

ハスラー タフワイルドは、大胆なブロック形状のフロントグリルと「SUZUKI」のアルファベットエンブレムを採用し、タフで力強いデザインとしました。車体色には「ウッドランドカーキメタリック」を新色として設定した。

スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）

エブリイJリミテッドは、『エブリイ JOIN ターボ』をベースに、専用のデカールを追加したほか、ホイールキャップをガンメタリック塗装に変更。さらに、専用のLEDヘッドランプを採用し、ドアハンドルやバンパーなどをブラックにすることで、標準車とは異なる印象のデザインとし、趣味やレジャーで幅広く楽しめる仕様とした。

会場は幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3。開催時間は、6月26日が10:00～18:00（ビジネスデイは14:00～18:00）、6月27日が10:00～18:00、6月28日が10:00～17:00。入場にはチケットが必要だ。

また、スズキグッズの販売も行う。展示車は変更となる場合がある。

《森脇稔》

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