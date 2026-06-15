マツダ『RX-7』と『RX-8』がピンバッジに、ロータリーエンジン60周年記念…RX-7はFDなど歴代3モデル

storytellerが運営するオリジナルブランド「BUTTON&CUFFLINKS」は、マツダのオフィシャルグッズとしてピンバッジ第2弾を制作・販売すると発表した。

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第2弾のテーマは「ロータリーエンジン60周年」だ。1967年5月30日にマツダが販売を開始したロータリーエンジン搭載車「コスモスポーツ」は、2027年に発売60周年を迎える。これを記念し、ロータリーエンジンを搭載したマツダを代表するスポーツカー、『RX-7』と『RX-8』の歴代4モデルがピンバッジとして登場する。

ラインアップは4モデルだ。

・RX-7 SA（1978年～）

・RX-7 FC（1985年～）

・RX-7 FD（1991年～）

・RX-8（2003年～）

ピンバッジは細かいパーツ部分までこだわって再現されており、マッチ箱サイズのオリジナルパッケージも特徴のひとつだ。販売価格は税込1800円。

あわせて、第1弾の『ロードスター』のピンバッジのマツダオリジナルパッケージ版や、ロータリーエンジン60周年記念グッズとしてTシャツ・キャップ・RX-7 FDのモデルカーなども同時に取り扱われる。

BUTTON&CUFFLINKSは2020年にブランドを立ち上げ、「マイ ニチ アクセサリー」をコンセプトに毎日選んで組み合わせられるデイリーアクセサリーを提案している。2021年よりキャラクターライセンス商品の販売もスタートしている。