Z世代向けコラボ、「ずっと真夜中でいいのに。」仕様の新型スクーター『ファツィオ』が渋谷で公開

ヤマハ発動機は、人気バンド「ずっと真夜中でいいのに。」とコラボレーションした新型ファッションスクーター『Fazzio（ファツィオ）』を、4月24日から5月25日まで、ヤマハサウンドクロッシング渋谷（東京都渋谷区）にて展示すると発表した。

【画像】ヤマハと「ずっと真夜中でいいのに。」がコラボした『ファツィオ』

この展示は、ヤマハ株式会社の音楽イベント「名巧音楽館'26」の一環として行われる。

◆Z世代に向けた世界に1台のコラボモデル

ファツィオは「Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear」をコンセプトに、機能性とファッション性を高いレベルで融合させた原付二種スクーターだ。今回のコラボモデルは「ずっと真夜中でいいのに。」チームがゼロから手掛けたカラーデザインで制作された、世界に1台のバイク。

新型ファッションスクーター『Fazzio（ファツィオ）』と人気バンド「ずっと真夜中でいいのに。」のコラボ車両

「若年層を中心に、これまで二輪車に馴染みがなかった方へ、単なるモビリティを超えた自己表現の一部としての魅力を提案しようと、Z世代に絶大な人気を誇る『ずっと真夜中でいいのに。』とコラボレーションした」とコラボのねらいを説明する。

カラーリングにはスモーキーピンクやモスグリーンといったレトロポップな色合いを採用。ものづくりの過程を感じさせる設計図のような文字も配置されている。

フロントフェンダーにはZUTOMAYOキャラクター「しょうがストリングス」のエンブレムを配置。リアには「ZUTOMAYO SOUNDS」デザインのボックスを搭載し、音楽ガジェットを積みたくなるような生活感とデザインを融合させた。

新型ファッションスクーター『Fazzio（ファツィオ）』と人気バンド「ずっと真夜中でいいのに。」のコラボ車両

ヘッドランプのロゴやタグのステッカー、各種レバー類からホイールに至るまで細部にもこだわり、温かみのあるレトロ調の仕上がりとなっている。

展示モデルには実際にまたがって写真撮影を楽しむことができる。

「名巧音楽館'26」はヤマハ株式会社と「ずっと真夜中でいいのに。」のコラボヘッドホン「HPH-MT8Z」の発売を記念したイベントで、最新アルバムの試聴や、ギター初心者でも弦を弾くだけで名曲を演奏できる「自動運指ロボット」の体験、限定カフェメニューなどを楽しめる。入場は無料で、一部予約制となっている。

新型ファッションスクーター『Fazzio（ファツィオ）』と人気バンド「ずっと真夜中でいいのに。」のコラボ車両