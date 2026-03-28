ヤマハの新型スクーター『Fazzio』、イラストレーターutuさんのコラボ車両を公開…横浜「E-Ride Base」

ヤマハ発動機は、新型ファッションスクーター『Fazzio（ファツィオ）』を通じたコラボレーション車両・イラストを6月中旬まで、横浜ブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」のworldエリアにて展示している。

【画像】utuさんが手がけた特別なカラーリングのFazzio

今回のコラボレーションは、若者のライフスタイルを描いたビジュアルアートを通じて、「Fazzio」のコンセプト「Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear」が掲げる「自分らしさ」を表現している。人気イラストレーターutuさんとのコラボレーションにより、「Fazzio」の世界観をさらに広げ、「モビリティ」と「ファッション」を融合した新たなスタイルを提案する。

ネオシティポップなタッチで描かれたイラストでは、デザイン性の高さと、個性やライフスタイルに合わせてカスタマイズのイメージが膨らむ「Fazzio」の魅力を表現。若年層の感性に寄り添う、カジュアルかつスタイリッシュな世界観を楽しめる。

イメージイラストを手がけたutuさんと、特別なカラーリングを施したFazzio（ファツィオ）

コラボレーション車両では、「Fazzio」をベースに、utuさんプロデュースによるスペシャルカラーリングモデルおよびデザインヘルメット(非売品)を制作した。シンプルでスタイリッシュな「Fazzio」に、ピンストライプやシルバー調カラーを施したレトロデザインを融合。モダンとクラシックが共存するタイムレスな印象をより一層引き立てている。

Yamaha E-Ride Baseは、ヤマハ発動機が運営する体験型ショールームで、横浜みなとみらいの街でeBikeを楽しめる施設。eBikeは、ペダルの漕ぐ人の力とモーターの力を融合し、なめらかでパワフルなアシストを行う、スポーツ電動アシスト自転車だ。

施設には180度大型スクリーンにより迫力の映像を届けるシアターや、電動アシスト自転車生誕の地・静岡県森町のお茶が味わえるラウンジなどを常設。ヤマハ発動機の製品や最新技術の企画展や、さまざまなイベントも開催している。

「Fazzio」と人気イラストレーター utuのコラボレーション車両・イラストをYamaha E-Ride Baseで展示

展示は6月中旬まで。Yamaha E-Ride Baseは神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージ イーストタワー1階にあり、みなとみらい線「新高島駅」3・4番出口から徒歩1分、横浜駅東口から徒歩10分でアクセスできる。