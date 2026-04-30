ヤマハの新型125ccスポーツスクーター『シグナスX』専用アクセ登場！ デザイン＆実用性をさらにアップ

ヤマハ発動機が5月22日に発売する新型125ccスポーツスクーター『シグナスX』に、早くも新規アクセサリーパーツが登場。ヤマハ車向け製品を手掛けるワイズギアが、4アイテムを発表した。

【画像】ヤマハ シグナスX 専用アクセサリー

新型シグナスXは、40年以上にわたり続くシグナスシリーズの最新モデルで、幅広いユーザーの「通勤とスポーツ走行の両立」に応えるスポーティスクーターとして常に進化してきた。新型シグナスXは、歴代モデルが築いてきたスポーティDNAを受け継ぎながら、さらに新しいデザイン、走行性能、そして便利な機能・装備や電子制御システムの搭載を融合。「スポーティ × 実用性 × 都会的なスタイル」を高次元で融合したモデルへと熟成させた。

新設計のフレーム、レーシングマシンのウイングを想起させるデザインやカーボン調パーツを取り入れたスポーティデザイン、トラクションコントロールシステム（TCS）の新採用などにより全面進化を果たしている。

そんなシグナスX用として発表された新規アクセサリーは、「リアキャリア」「フロントスポイラー」「シートカバー」「クールメッシュシートカバー」の4アイテム。

リアキャリア シグナスX '26～

リアキャリアは、荷掛けフック付きで、ハンドルスタンディングとしての使いやすさも追求。車両標準装着のグラブバーを取り外して取り付ける。最大積載量は6kg。価格は2万0900円（税込）。

フロントスポイラーは、レースイメージを彷彿とさせるウイングレットと、フロントフェイスの印象を引き締めるマットブラックのフロントサイドパネルで構成されるドレスアップパーツ。エッジの効いたデザインがスポーティな雰囲気を際立たせる。価格は2万4200円（税込）。

シートカバー シグナスX '26～

シートカバーは、シートの傷つき防止や、シート傷を隠す車体専用のシートカバー。砂目シボの生地を採用し、運転時のシート滑りを防止する。価格は5060円（税込）。

クールメッシュシートカバーは、着座時にシートとの隙間を残して通気性を確保し、座面の涼しさを保つ車体専用のクールメッシュシートカバー。炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減する。価格は8690円（税込）。

これらは5月中旬より順次発売予定となっている。

また、スクーターには定番のリアボックスやトップケース、グリップウォーマー、バイクカバーなど、新型シグナスXに適合する既存製品も多数ラインアップする。詳細はワイズギアのホームページで要チェックだ。