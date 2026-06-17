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トヨタ博物館、はたらくクルマ体験イベントを7月17日から開催…『メガクルーザー』にも乗車可能

・トヨタ博物館で「はたらくクルマ」を見て乗って体験できるイベントを開催する

・文化館2階の企画展示室ではメガクルーザーや消防車などに乗車可能だ

・7月22日から8月30日まで小学生の入場料が無料で、予約不要・参加費無料

体験イベント「乗ってみよう！ドキドキワクワク はたらくクルマ」
  • 体験イベント「乗ってみよう！ドキドキワクワク はたらくクルマ」
  • JAF災害対策指揮車[トヨタ メガクルーザー] (1997年・日本)
  • 消防車[トヨタ ランドクルーザー] （1981年・日本）
  • 救急車[トヨタ救急車 ハイメディック] (1997年・日本)
  • タクシー[ロンドンタクシー] （2001年・イギリス）
  • 乗合タクシー[ジープニー] （1991年・フィリピン）
  • 三輪タクシー[トゥクトゥク] （タイ）
  • 消防車[ダイハツ ハイゼット]（2001年・日本）

トヨタ博物館は、体験イベント「乗ってみよう！ドキドキワクワク はたらくクルマ」を開催する。

【画像全9枚】

期間は7月17日（金）から9月6日（日）までだ。

会場は文化館2階 企画展示室（有料ゾーン内）と、文化館1階エントランスだ。

JAF災害対策指揮車[トヨタ メガクルーザー] (1997年・日本)JAF災害対策指揮車[トヨタ メガクルーザー] (1997年・日本)

文化館2階の企画展示室では、乗車可能な車両を用意する。JAF災害対策指揮車のトヨタ『メガクルーザー』（1997年・日本）や、消防車のトヨタ『ランドクルーザー』（1981年・日本）、救急車のトヨタ救急車『ハイメディック』（1997年・日本）などが対象だ。

海外の車両として、タクシーの『ロンドンタクシー』（2001年・イギリス）、乗合タクシーの『ジープニー』（1991年・フィリピン）、三輪タクシーの『トゥクトゥク』（タイ）も展示し、乗車できる。

消防車[ダイハツ ハイゼット]（2001年・日本）消防車[ダイハツ ハイゼット]（2001年・日本）

一方、文化館1階エントランスでは7月14日（火）から展示する消防車のダイハツ『ハイゼット』（2001年・日本）と、パトロールカーのトヨタ『クラウン パトロールカー』（2005年・日本）は乗車できない。

参加方法は常時体験可能で、予約は不要だ。参加費は無料だが、別途入場料が必要となる。

また、7月22日（水）から8月30日（日）までの期間は、小学生の入場料が無料になる。

内容は、はたらくクルマに乗りこみながら楽しく学ぶことだ。オリジナル・ワークブックを使った館内宝探しを行い、常設展も含めて楽しめる「ドキドキワクワクたんけんブック」を小学生以下の子どもに数量限定で配布する。

なお、展示車両は予告なく変更や入替があるとしている。

《森脇稔》

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