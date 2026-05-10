カワサキライダーも注目！ 川崎車両監修のメタルキーホルダー第2弾、ガチャガチャで発売へ

ジュウロクホウイは、川崎車両監修のもと、歴代車両の室内銘板を重厚なメタル素材で精巧に再現したキーホルダーの第2弾を、8月から順次、一般小売店のカプセルトイ売場（通称：ガチャガチャ）にて発売する予定だ。

【画像全2枚】

商品名は「川崎車両鉄道車両室内銘板 メタルキーホルダーコレクション Vol.2」。

鉄道ファンだけでなく、カワサキバイクのユーザーからも好評を得た第1弾は、2024年12月の発売からほぼ1か月で市場在庫が消化されたという。今回の第2弾では、昭和を中心にさまざまな形状の銘板をラインナップした。

川崎車両鉄道車両室内銘板 メタルキーホルダーコレクション Vol.2

ラインアップは以下の全6種類。

・川崎車輌（1929年／昭和4年）

・川崎車輌（1964年／昭和39年）

・Kawasaki（1980）

・Kawasaki（1982）

・川崎重工（1989年／昭和64年）

・Kawasaki（1992）

商品は重厚感のあるメタル製のキーホルダータイプで、裏面にはカワサキグループのCIロゴが刻印されている。

価格は各500円（税込）。素材は亜鉛合金と鉄で、サイズは約50～55mm（形状によって異なる）。ミニブックとポリプロピレン袋に封入されて販売される。