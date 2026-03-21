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スズキ『カタナ』と『ハヤブサ』が大迫力のブロックキットに、大阪モーターサイクルショー2026で展示販売

CaDA ブロック C59021Wsuzuki katana スズキ カタナ 2022
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  • CADA Suzuki Hayabusa C64051W
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ノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPは、スズキの人気2輪車『KATANA（カタナ）』と『HAYABUSA（ハヤブサ）』を組み立てられるブロックキットの展示・販売を、3月20日から22日まで開催される「大阪モーターサイクルショー2026」でおこなう。

【画像】スズキ公認、カタナとハヤブサの6分の1ブロックキット

KATANAは全1104ピース、HAYABUSAは1043ピースで構成され、いずれも6分の1スケールの大迫力サイズ。組み立て後は飾って楽しめるミニチュアとなっている。

CADA Suzuki Hayabusa C64051WCADA Suzuki Hayabusa C64051W

ブレーキディスクやメーター、サスペンションなど細部のディテールまで再現した本格的な仕上がりが特徴。タイヤが回転するギミックも搭載し、組み立てた後も楽しむことができる。メンテナンススタンド部分のパーツも付属する。

KATANAの組み立て後のサイズは35.1cm×13.7cm×21.8cm、HAYABUSAは33.6cm×14.4cm×20.8cm。いずれもスズキ公認のオフィシャルライセンス商品となっている。

両製品は大阪モーターサイクルショー2026会場のほか、オンラインサイトでも販売中。価格はKATANAが6160円、HAYABUSAが9350円（いずれも税込）。

CaDA ブロック C59021Wsuzuki katana スズキ カタナ 2022CaDA ブロック C59021Wsuzuki katana スズキ カタナ 2022
《レスポンス編集部》

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