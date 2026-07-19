スズキファン注目！『ハヤブサ』を1/12ブロックキットで精巧に再現、価格は2640円

ノリモノ雑貨ブランド・CAMSHOP.JP（キャムショップ）が、スズキの大型スポーツバイク『隼（ハヤブサ）』を1/12スケールで再現したブロックキット「CaDA SUZUKI Hayabusa C62051W」の販売を開始した。

【画像】1/12スケールブロックキット「CaDA SUZUKI Hayabusa C62051W」

ファンはもちろん、バイク模型やブロックモデルのコレクターも注目の、スズキ公式ライセンス商品となっている。

完成サイズは17.9×5.3×11.2cmで、全299ピースで構成されている。ハヤブサならではの流線型カウルや力強い車体フォルム、大型マフラー、ホイール、サスペンションなどが細部まで立体的に表現されており、鮮やかなレッドのボディや車体側面に描かれた「隼」の文字も再現されている。素材はABS樹脂で、対象年齢は16歳以上。

組み立て工程を楽しめるだけでなく、完成後は付属のディスプレイスタンドに載せて飾ることが可能。デスクやコレクション棚への展示にも対応できるコンパクトなサイズながら、バイクモデルとしての存在感を持つ仕上がりとなっている。

税込み価格は2640円で、購入は同社オンラインショップより。なお、入荷数量に限りがあるとされている。

1/12スケールブロックキット「CaDA SUZUKI Hayabusa C62051W」