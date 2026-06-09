スズキ『ハヤブサ』が全国から集結！ 鳥取県八頭郡で「第16回 隼駅まつり」8月2日開催へ　グッズ事前販売開始

スズキは、8月2日に開催される恒例のスズキ『ハヤブサ』オーナーイベント「第16回 隼駅まつり」のオリジナルグッズを発表した。6月22日までの期間、事前販売を受け付けている。

【画像】「第16回 隼駅まつり」オリジナルグッズ

鳥取県八頭郡の「隼駅」は、その名前からハヤブサライダーの「聖地」となっている。毎年夏に「隼駅まつり」が開かれ、全国から多くのハヤブサが集結する。16回目の開催なる今年も船岡竹林公園を会場に開催される。

スズキは第16回 隼駅まつりの開催を記念して、隼駅まつりオリジナルのTシャツとアクリルスタンドを制作。会場でも購入が可能だが、熱中症対策として、S-MALL（エスモール）内スズキ二輪用品ショップで事前販売をおこなう。

隼駅まつりオリジナルTシャツ（ブラック）

隼駅まつりオリジナルTシャツ（ラベンダー）

今年の「隼駅まつりオリジナルTシャツ」は、ブラックとラベンダーの2種を用意。背面に「隼」ロゴを大胆にあしらったデザインが特徴だ。サイズはM・L・XLを用意し、税込価格は3000円。

「隼駅まつりオリジナルアクリルスタンド」は、歴代ハヤブサ3台をセットにしてディスプレイできるアクリルスタンドで、サイズはスタンド：H45×W80/3mm（T）、台座：D42×W200/3mm（T）。税込価格は1000円となっている。

隼駅まつりオリジナルアクリルスタンド

送料は一律770円（税込）。注文金額7700円（税込）以上で送料無料となる。発送はイベント前に届くよう7月下旬を予定している。なお、事前販売およびイベント当日のオリジナルグッズ販売はそれぞれ数量限定となるので注意が必要だ。

「2026年 第16回 隼駅まつり」

・開催日: 2026年 8月2日（日）

・場所: 船岡竹林公園 鳥取県八頭郡八頭町西谷 564-1

・主催: 隼駅まつり実行委員会

スズキ隼駅まつり特設サイト

https://www1.suzuki.co.jp/motor/hayabusa-festa2026/

2025年に開催された「第15回 隼駅まつり」