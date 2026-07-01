スズキの目指す「見ていい」バイクデザインとは？…6月のモーターサイクル記事ベスト5

6月に公開されたモーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、スズキのバイクデザインの進化に注目が集まりました。
スズキのバイクデザインが大きく変わり始めている。今年1月に発売された新型ネオレトロバイク『GSX-8T/8TT』は、これまでのスズキ車にはなかったデザインコンシャスなモデルで、スズキファンだけでなく多くのバイク関心層の注目を集めた。スズキとして初めて、ドイツの権威あるデザイン賞を受賞したことでも話題となった。
プロトは、日本正規輸入元として取り扱うベンダ（BENDA）『ナポレオンボブ250』と、モルビデリ『C252V』の車両デリバリーを開始した。初回ロットはすでに完売しており、次回入荷は7月を予定している。
オートバイ用ライディングギアを手がけるアールエスタイチは、同社が展開するオートバイ乗車用冷却システム「リキッドウインド（LIQUIDWIND）」が、熱中症対策用品の昭和商会のプロ向けブランド「プロディスト（PRODIST）」のラインナップとして採用されたと発表した。
パナソニック サイクルテックは、折りたたみ電動アシスト自転車「オフタイム」の2026年モデルを発売する。メーカー希望小売価格は17万円だ。
今回はわたくし、“ことりちゃん”こと小鳥遊レイラが所属しているWITH MEにて製作した、ホンダ『CB1000F』のレーサーカスタム『CB1000F WITH MEレーサー』を筑波サーキット「コース2000」で試乗しました。