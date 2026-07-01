ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキの目指す「見ていい」バイクデザインとは？…6月のモーターサイクル記事ベスト5

スズキ 二輪デザイン課 課長 古橋伸介氏と、コラボ車両の2台
  • スズキ 二輪デザイン課 課長 古橋伸介氏と、コラボ車両の2台
  • スズキ GSX-8R Tuned by JURIとHayabusa Tuned by JURI
  • スズキ GSX-8Tのデザインスケッチ
  • BENDA ナポレオンボブ250とMORBIDELLI C252V
  • リキッドウインドスースーベスト
  • ファン付きウェア併用で引き出す「気化冷却」
  • 折りたたみ電動アシスト自転車「オフタイム」2026年モデル
  • 折りたたみ電動アシスト自転車「オフタイム」2026年モデル

6月に公開されたモーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、スズキのバイクデザインの進化に注目が集まりました。



1位） 「乗ればいい」から「見ていい」へ…新型ネオレトロに異業種コラボ、二輪デザイントップが明かすスズキの“変化”と“進化”の理由：191 Pt.

スズキのバイクデザインが大きく変わり始めている。今年1月に発売された新型ネオレトロバイク『GSX-8T/8TT』は、これまでのスズキ車にはなかったデザインコンシャスなモデルで、スズキファンだけでなく多くのバイク関心層の注目を集めた。スズキとして初めて、ドイツの権威あるデザイン賞を受賞したことでも話題となった。
感動や幸せを与えてくれるデザインの最大公約数





2位） プロト、ベンダ 『ナポレオンボブ250』とモルビデリ『C252V』の日本デリバリー開始：111 Pt.

プロトは、日本正規輸入元として取り扱うベンダ（BENDA）『ナポレオンボブ250』と、モルビデリ『C252V』の車両デリバリーを開始した。初回ロットはすでに完売しており、次回入荷は7月を予定している。
クラシカルな魅力を現代的な価値観で再構築する





3位） ファン付きウェアの「熱風問題」を解決！ アールエスタイチ、バイク用冷却ウェアの技術を“プロの現場”へ：75 Pt.

オートバイ用ライディングギアを手がけるアールエスタイチは、同社が展開するオートバイ乗車用冷却システム「リキッドウインド（LIQUIDWIND）」が、熱中症対策用品の昭和商会のプロ向けブランド「プロディスト（PRODIST）」のラインナップとして採用されたと発表した。
現場作業での使いやすさを追求





4位） パナソニック、折りたたみ電動アシスト自転車「オフタイム」2026年型発売…約800g軽量化と折りたたみ操作性を向上：66 Pt.

パナソニック サイクルテックは、折りたたみ電動アシスト自転車「オフタイム」の2026年モデルを発売する。メーカー希望小売価格は17万円だ。
公共交通機関との併用「パーク＆ライド」に適した利便性を提供





5位） 蘇った「CB-F」はサーキットでも楽しいのか？ スペンサー用にカスタム、特別なホンダ『CB1000Fレーサー』をことりちゃんが試す：58 Pt.

今回はわたくし、“ことりちゃん”こと小鳥遊レイラが所属しているWITH MEにて製作した、ホンダ『CB1000F』のレーサーカスタム『CB1000F WITH MEレーサー』を筑波サーキット「コース2000」で試乗しました。
カスタムのポイントは専用シートとハンドルの切れ角？


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

スズキ GSX-8T・GSX-8TT

スズキ ハヤブサ

スズキ モーターサイクル

キーパーソン インタビュー

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews