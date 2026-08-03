トヨタ『ヤリス クロス』、「GR SPORT」を一部改良…10.5インチHDディスプレイを標準装備

トヨタ自動車は8月3日、『ヤリス クロス』の「GR SPORT」グレードを一部改良し、発売した。

【画像】トヨタ『ヤリス クロス』の「GR SPORT」

今回の改良では、顧客に人気の装備品を充実させることを主な目的としている。

トヨタ『ヤリス クロス』の「GR SPORT」

新たに10.5インチHDディスプレイを標準装備としたほか、シートヒーター（運転席・助手席）、ステアリングヒーター、ナノイーX（パナソニック ホールディングスの登録商標）も標準装備に加えた。

外装面では、ドアミラーとシャークフィンアンテナにブラック加飾を採用し、スポーティな印象を高めた。

トヨタ『ヤリス クロス』の「GR SPORT」

GR SPORTは2022年8月に追加設定されたグレードで、専用ラジエーターグリルや専用リヤバンパーロアカバー、215/50R18タイヤ＆専用18インチアルミホイール（切削光輝）などを装備する。

ブレーキキャリパーはフロント・リヤともにレッド塗装で、フロントにはGRロゴが入る。内装には専用本革巻き3本スポークステアリングホイールや専用スポーティシート（エアヌバック＋合成皮革）を採用している。

また、専用サスペンション・電動パワーステアリング制御、専用パワートレーン制御＆ドライブシャフト（HEVに標準装備）など、走行性能に関わる専用チューニングも施されている。