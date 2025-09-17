BMW『X6』に「Edition Shadow」、黒が冴える40台の限定車…1398万円から

ビー・エム・ダブリューは9月17日、BMW 『X6』の限定車「X6 Edition Shadow（エディション・シャドー）」の注文受付を10月16日まで、全国のBMW正規ディーラーで実施すると発表した。

【画像】BMW X6 Edition Shadow

日本全国40台限定での導入となり、納車開始は本年10月からを予定している。

X6は、クーペ特有の優美で個性的な外観デザインと卓越したオフロード走行性能を備えた世界初の「スポーツ・アクティビティ・クーペ（SAC）」として、2008年に初代モデルが誕生している。

現在販売中のX6は、2019年に登場の第3世代モデルをベースに、特に、エクステリアおよびインテリア・デザインに一部改良を2023年に施し、よりモダンなデザインとし、BMWらしい走行性へのこだわりと、高い実用性を兼ね備えたモデルである。

今回発表の限定車「BMW X6 Edition Shadow」は、M Sport Package Proをベースにした、ブラックをテーマにした限定車。ブラック・キドニーを採用し、限定車専用となる22インチのオール・ブラック・ホイールやBMW Individualピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリムを装着している。

価格は、BMW X6 xDrive35d Edition Shadowが1398万円、BMW X6 M60i xDrive Edition Shadowが1766万円となっている。