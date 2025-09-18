ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

BMWの日本限定モデル、アルカンターラ内装採用…『X5』と『X6』に

BMW X6 Edition Shadow
  • BMW X6 Edition Shadow
  • BMW X5とX6 Edition Shadow

アルカンターラ社は9月17日、BMWの日本限定モデル「X5 Edition Shadow」と「X6 Edition Shadow」のインテリアにアルカンターラ素材が採用されたと発表した。

【画像全2枚】

両モデルは、エレガンスとスポーティネスを高めるブラックをテーマにした特別なデザインが特徴。インテリアではルーフライニングにアルカンターラを採用することで、キャビンの雰囲気を向上させ、洗練された上質な環境を創り出している。

独特の柔らかな手触りと豪華な魅力で知られるこのメイド・イン・イタリーのマテリアルは、インテリアの視覚的な美しさだけでなく、機能面でのパフォーマンスも高める。

アルカンターラの採用により、BMW X5 Edition ShadowとBMW X6 Edition Shadowはデザイン性と快適性のバランスを実現し、ドライバーと乗員にプレミアムでユニークな本質を完全に体現するドライブ体験を提供する。

9月17日から30日まで、BMW ブランド・ストア「FREUDE by BMW」（東京・麻布台ヒルズ）では、この新しいコラボレーションを記念して、アルカンターラの世界観を紹介する特別展示を行う。

この展示では、BMW X5 Edition ShadowとBMW X6 Edition Shadowに採用されたアルカンターラの役割を強調するだけでなく、映像や展示品を通じて、ファッション、アクセサリー、ハイテク、ライフスタイルなど多様な分野における本マテリアルの独特な特性、汎用性、魅力を紹介する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルカンターラ

BMW

BMW X5

BMW X6

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES