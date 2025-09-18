BMWの日本限定モデル、アルカンターラ内装採用…『X5』と『X6』に

アルカンターラ社は9月17日、BMWの日本限定モデル「X5 Edition Shadow」と「X6 Edition Shadow」のインテリアにアルカンターラ素材が採用されたと発表した。

両モデルは、エレガンスとスポーティネスを高めるブラックをテーマにした特別なデザインが特徴。インテリアではルーフライニングにアルカンターラを採用することで、キャビンの雰囲気を向上させ、洗練された上質な環境を創り出している。

独特の柔らかな手触りと豪華な魅力で知られるこのメイド・イン・イタリーのマテリアルは、インテリアの視覚的な美しさだけでなく、機能面でのパフォーマンスも高める。

アルカンターラの採用により、BMW X5 Edition ShadowとBMW X6 Edition Shadowはデザイン性と快適性のバランスを実現し、ドライバーと乗員にプレミアムでユニークな本質を完全に体現するドライブ体験を提供する。

9月17日から30日まで、BMW ブランド・ストア「FREUDE by BMW」（東京・麻布台ヒルズ）では、この新しいコラボレーションを記念して、アルカンターラの世界観を紹介する特別展示を行う。

この展示では、BMW X5 Edition ShadowとBMW X6 Edition Shadowに採用されたアルカンターラの役割を強調するだけでなく、映像や展示品を通じて、ファッション、アクセサリー、ハイテク、ライフスタイルなど多様な分野における本マテリアルの独特な特性、汎用性、魅力を紹介する。