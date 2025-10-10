ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW『X5』次期型のデザインが判明！ トヨタと共同開発の水素エンジンなど搭載

BMW iX5 次世代型のプロトタイプ
BMWの新型SUV『iX3』の兄貴分である次世代『X5』について、ノイエクラッセ風のエクステリアライトやスタイリングキューを特徴とする姿で撮影に成功した。

2026年8月頃に量産開始が見込まれる「G65」型は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンから始まる5種類の駆動システムが用意されることが確認されている。

BMWが2025年9月22日に発表したプレスリリースによると、G65にはマイルドハイブリッド、プラグインハイブリッド、電気自動車、そしてトヨタと共同開発した水素燃料のオプションも用意され、レンジエクステンダー付きのバッテリー電気自動車などが提供されるようだ。

スクープ班が捉えたX5プロトタイプは、フラットなアンダーキャリッジと、テールパイプがインストールされていない点で、バッテリー駆動モデルの「iX5」だとがわかる。

ヘッドライト内部では、初めてノイエクラッセLEDデイタイムランニングライトを備えているほか、完全新設計されたテールライトの一部も露出している。9月終わりには、プロトタイプが公式リークされているが、LEDデザインは隠されていた。

インテリアの大部分は黒い布で覆われているものの、パノラミックiDriveが搭載されることがわかる。これは大きな転換点だろう。従来のインストルメントクラスターが、フロントガラス下部に配置されたピラー・トゥ・ピラーの細長いディスプレイに置き換えられたのだ。

これらのウィジェットには、コンパスや天気予報ウィジェットから、オーディオやナビゲーション情報を表示するウィジェットまで、あらゆるものが含まれる予定だ。また、Gメーターや現在のパワーとトルク出力の表示といった、パフォーマンス関連のウィジェットも搭載される。

プラットフォームは、iX3がノイエクラッセ・プラットフォームを使用するのに対し、X5シリーズ次期型の量産仕様は、BMW既存のクラスター・アーキテクチャ（CLAR）のアップグレード版をベースにする。

iX5のパワートレインは、3.0リットル直列6気筒ガソリンエンジン＋プラグインハイブリッド、4.4リットルV8ガソリンエンジン＋マイルドハイブリッドを設定。電気バージョンのiX5は、デュアルモーター仕様のみになるとみられている。

最上級グレードとなる「M60」は、ポルシェ『タイカン4S』に匹敵する593psを発揮する。また、レンジエクステンダーモデルは、フル電気自動車の航続約960kmを超える可能性があり、もし期待の性能を発揮すれば、新たに導入されたiX3と間もなく登場する『X7』にも搭載されるかもしれない。

X5ファミリー次期型のワールドプレミアは、2026年とみられ、米スパルタンバーグで生産される。

《APOLLO NEWS SERVICE》

