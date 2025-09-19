BMW『X5』のM Sport、新パッケージ「M Sport Package Pro」登場…さらにスポーティに

ビー・エム・ダブリューは9月17日、BMW 『X5』のM Sportモデルに新たなパッケージオプション「M Sport Package Pro」を追加すると発表した。

【画像】BMW『X5』のM Sportの新パッケージ「M Sport Package Pro」

新パッケージの価格は車両本体プラス27万円（消費税込み）で、より精悍な佇まいを演出する装備品が含まれる。

M Sport Package Proには、Mハイグロス・シャドー・ライン・エクステンディッド・コンテンツ、Mスポーツ・エギゾースト・システム、Mライト・シャドー・ライン、Mシート・ベルト、Mスポーツ・ブレーキ（ブルー・キャリパー）の5つの装備が含まれる。ただし、「X5 xDrive50e M Sport」にはMスポーツ・エギゾースト・システムは装備されない。

BMW X5は、優れたオフロード性能と路面での高いパフォーマンスを融合した「スポーツ・アクティビティ・ビークル（SAV）」の先駆的モデルとして1999年に初代モデルが誕生した。

現在販売中のX5は2019年に登場した第4世代モデルをベースに、2023年にエクステリアおよびインテリア・デザインに一部改良を施したモデルである。

ラインアップには、クリーン・ディーゼル・エンジンおよび48Vマイルド・ハイブリッド・テクノロジーを搭載する「X5 xDrive40d」、プラグイン・ハイブリッド・モデル「X5 xDrive50e」、BMW M社が開発したサーキットで培われた技術を取り入れたMパフォーマンス・モデル「X5 M60i xDrive」がある。