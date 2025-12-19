ヤナセバイエルンモータース、名古屋・天白BMWをリニューアル…顧客中心主義の新店舗

ビー・エム・ダブリューのBMW正規ディーラーのヤナセバイエルンモータースは12月17日、「天白BMW/BMW Premium Selection天白」をリニューアル・オープンし、営業を開始した。

【画像】天白BMW/BMW Premium Selection天白

新店舗は「リテール・ネクスト」というコンセプトを採用している。これは顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック(顧客中心主義)」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売コンセプトだ。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。デジタルツールは今後順次導入予定となっている。

天白BMW/BMW Premium Selection天白は、名古屋市の東側に位置し、緑豊かで閑静な住宅街が広がる人気のエリアにある。ショールームは自動車ディーラーが集まる交通の便が良い飯田街道沿いに立地する。ショールーム裏手には天白川が流れ、春には美しい桜並木が広がるなど、景観にも恵まれたロケーションだ。

所在地は愛知県名古屋市天白区植田町3-903。ショールーム面積は479.40平方メートルで、展示台数は5台。営業時間は平日が10時から17時、土日祝が10時から18時。定休日は月曜日(祝日は除く)と第2火曜日となっている。