モトーレン阪神、BMW・MINI正規ディーラー「箕面店」を移転オープン…50台以上展示可能に

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラー、モトーレン阪神は1月9日、「BMW Premium Selection箕面/MINI箕面」を移転オープンし、営業を開始した。

新店舗は「リテール・ネクスト」と呼ばれる新しい販売コンセプトを採用している。これは顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック(顧客中心主義)」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的としたもので、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。デジタルツールは今後順次導入予定だ。

BMW Premium Selection箕面/MINI箕面は、アクセスと視認性に優れ、「いないち」として親しまれている国道171号線沿いに移転オープンした。ショールームの半分を2階まで吹き抜けとした開放的な空間を特徴として、BMWおよびMINIの世界観をより際立たせる展示環境を実現する。展示場には50台以上の車両を並べ、顧客の要望に沿った1台と巡り合わせることを目指す。

移転前は限られたスペースでの展示および商談を行ってきたが、今後はより一層、顧客のニーズに応えていくために、充実した商品の展示に加え、開放的でくつろげるショールームでプレミアムなサービスを提供する。整った環境により、ブランド価値を的確に表現することで、顧客満足度の向上を図り、さらなる販売機会を創出するとしている。

