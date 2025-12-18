ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BMW M、開発責任者が交代…高性能モデルの新時代へ

BMW Mは、アレクサンダー・カラヨロヴィッチ氏を、新たに開発担当副社長に任命
  • BMW Mは、アレクサンダー・カラヨロヴィッチ氏を、新たに開発担当副社長に任命

BMW Mは、アレクサンダー・カラヨロヴィッチ氏を、新たに開発担当副社長に任命したと発表した。これにより、技術開発部門が新たな時代を迎える。

彼は、BMW Mの開発責任者を11年間務めたのち退任するディルク・ヘッカー氏の後任となる。ヘッカー氏はBMWグループに37年間在籍し、その豊富な経験と高性能車の開発で知られている。

BMW Mのフランシスクス・ファン・メールCEOは、長期にわたりBMW Mの開発をリードしてきたヘッカー氏の退任を惜しみつつ、カラヨロヴィッチ氏の起用に期待を寄せている。カラヨロヴィッチ氏は過去にBMW Mにて様々な管理職を歴任し、特に2017年から2020年にかけて「Xシリーズ」の派生車種やBMW『XM』のプロジェクトマネージャーを務めるなど、高性能ブランドの電動化に深くかかわってきた。

2021年1月から2023年5月まではBMW Mプロダクトラインの副社長を務め、その後BMWグループの開発部門で要求事項やコンセプト、ドライビングエクスペリエンスの統合に従事していた。今回、カラヨロヴィッチ氏はBMW Mへ復帰する形となる。

ヘッカー氏は1988年にBMWグループに入社し、2001年からはドライビングダイナミクスや車両開発の責任者を務めてきた。BMWドライビングエクスペリエンスの長期インストラクターとしての活動も併せ持ち、その情熱と専門性でBMW Mの成功を支えた。

ヘッカー氏のもとでBMW Mは全車種にわたり高性能モデルを開発し、市場での優れた販売実績と数々の受賞歴を重ねている。最新例として、BMW『M5ツーリング』は、日常走行での使い勝手の良さと卓越した運動性能を高く評価され、ドイツの権威ある「ゴールデンステアリングホイール」を上級/高級クラスの最優秀新車として受賞した。

今後もBMW Mは、伝統の走行性能と電動化技術の融合を推進し、高性能車市場での優位性を維持していく方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW M

BMW

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES