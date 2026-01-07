ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BMWの新世代EV「ノイエ・クラッセ」、安全システム中核にQNXの基盤ソフト採用…CES 2026

BMW iX3 50 xDrive
  • BMW iX3 50 xDrive
  • BMW iX3 50 xDrive
  • BMW iX3 50 xDrive
  • BMW iX3 50 xDrive
  • BMW iX3 50 xDrive

ブラックベリーの事業部門のQNXは1月6日、CES 2026において、QNXのテクノロジーがBMWの新世代EV「ノイエ・クラッセ」に採用されたと発表した。BMWの次世代モデル全体にわたり安全上重要なシステムをサポートする。

【画像】BMW iX3 50 xDrive

今回のマイルストーンは、QNXとBMWグループが2021年に初めて発表した複数の自動車ラインへのSAEレベル2/2+運転者支援システムの共同開発・導入を目的とした複数年契約を基盤とし、その発展を示している。ノイエ・クラッセは、両社のコラボレーションの新たな進化を体現している。

BMWは車両アーキテクチャを抜本的に再構築しており、QNXの基盤ソフトウェアはその中核的な安全層としての役割を担っている。

BMWグループのノイエ・クラッセは、「スーパーブレイン」と呼ばれる4つの高性能演算ユニットで構成されるデジタル神経系を搭載している。これらのユニットは、自動運転、インフォテインメント、ドライビング・ダイナミクス、車両オペレーションなどの中核機能を管理している。

QNXのリアルタイムOSとハイパーバイザー技術は、電気自動車メーカーの上位25社のうち24社で採用されていることに加え、現在2億7500万台以上の自動車に搭載されており、こうしたミッションクリティカルな領域において、決定論的なパフォーマンス、セキュアなドメイン分離、フェイルオペレーショナル機能を実現する。

SDVがさらに複雑化する中、QNXは自動車メーカーが変化に対応し、イノベーションを加速させ、より安全かつスマートな自動車を提供できるよう、引き続き支援していく。

QNXは、トヨタ、ホンダ、BMWグループ、ボッシュ、コンチネンタル、東風汽車、吉利汽車、メルセデスベンツ、フォルクスワーゲン、ボルボなど、世界の主要なOEMメーカーおよびTier1サプライヤーから、ソフトウェア主導による未来の基盤として信頼されている。その基盤ソフトウェアは、デジタルコックピットや先進運転支援システム(ADAS)からインフォテインメントシステム、ドメインコントローラーに至るまで、将来を見据えたエンジニアリング設計をサポートし、自動車メーカーがより迅速かつ低コストでイノベーションを市場に投入することを可能にしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW

BlackBerry（ブラックベリー）

CES 2026

CES

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES