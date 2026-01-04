ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アニメ『BLEACH』デザインのBMW！ 実車が初公開、2大人気ゲームとコラボ

2025年に世界のレースで活躍したBMWのレーシングカー「M4 GT3 EVO」が、フォートナイトとロケットリーグの2大人気ゲームに登場することが発表された。BMW M MotorsportとEpic Gamesのコラボレーションの一環だ。

特に注目すべきは、車の特別デザインだ。世界的な人気アニメ『BLEACH』の主人公、黒崎一護のイメージを取り入れたデザインで、ゲーム内でのビジュアルを現実にも反映させている。ミュンヘンのBMW Weltでは、この『BLEACH』スタイルのM4 GT3 EVOの実車が1月11日まで展示されている。

さらに、BMWはPUMAとの連携も進めており、BMW M Motorsportコレクションの「Hypnotic LS Sneakers」がフォートナイトショップで入手可能となっている。

BMWのティモ・ブリュックナー氏は「BMW M4 GT3 EVOをゲームに導入することで、若い世代にモータースポーツの魅力を伝えられる。多様なコラボでモータースポーツとデジタル文化が融合し、すべてのファンに喜ばれるだろう」とコメントした。

このプロジェクトはBMWとEpic Gamesのこれまでの成功に続くもので、過去にはBMW 『M240i』やBMW『1シリーズ』、初代BMW M3がロケットリーグに登場。2023年にはフォートナイト内でBMW『iX2』をカスタマイズできる「Hypnopolisクリエイティブアイランド」も展開している。

《森脇稔》

