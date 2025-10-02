ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMWが機能向上、『2シリーズ』新色・『4シリーズ』照明強化・『5シリーズ』利便性アップ…今秋から欧州で

BMW 4シリーズ・グランクーペ
  • BMW 4シリーズ・グランクーペ
  • BMW 4シリーズ・グランクーペ
  • BMW 2シリーズ・グランクーペ
  • BMW 2シリーズ・グランクーペ
  • BMW 5シリーズ
  • BMW 5シリーズ
  • BMW X3 新型
  • BMW X3 新型

BMWは今秋から欧州において、複数のモデルで機能向上と新オプションの追加を実施すると発表した。

【画像】BMW各車

BMW『2シリーズ グランクーペ』では、Mスポーツデザインまたは Mスポーツパッケージを装備した全バージョンに、新しい外装色「ケープヨークグリーン」がオプションとして追加される。この色は、これらのトリムレベルと組み合わせて初めて注文可能となる。

BMW『4シリーズ グランクーペ』とBMW『i4』では、オプションのアダプティブLEDヘッドライトが大幅にアップグレードされる。あらゆる状況で道路を均等に照らすヘッドライトに加え、このオプションにはレーザーリアライトも含まれるようになる。さらに、アダプティブLEDヘッドライトは、BMW「420i」、BMW「420d」、BMW 「420d xDrive」において、Mスポーツパッケージプロなしでも個別オプションとして利用可能となる。

BMW『X3』新型では、ベガンザおよびメリノアップホルスタリーと組み合わせて、2列目シートの後部ヘッドレストとサイドセクションがアップホルスタリー色で統一され、標準装備に含まれる。これにより、BMW X3インテリアのプレミアム感がさらに向上する。

BMW『5シリーズ』、BMW『i5』、BMW『M5』のセダンおよびツーリング全モデルには、便利な機能が追加される。標準装備として採用されるBピラートリムのコートフックにより、ジャケットやコートをかけるのが簡単になる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW

BMW 2シリーズ

BMW 4シリーズ

BMW 5シリーズ

BMW X3

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES