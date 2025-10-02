BMWが機能向上、『2シリーズ』新色・『4シリーズ』照明強化・『5シリーズ』利便性アップ…今秋から欧州で

BMWは今秋から欧州において、複数のモデルで機能向上と新オプションの追加を実施すると発表した。

【画像】BMW各車

BMW『2シリーズ グランクーペ』では、Mスポーツデザインまたは Mスポーツパッケージを装備した全バージョンに、新しい外装色「ケープヨークグリーン」がオプションとして追加される。この色は、これらのトリムレベルと組み合わせて初めて注文可能となる。

BMW『4シリーズ グランクーペ』とBMW『i4』では、オプションのアダプティブLEDヘッドライトが大幅にアップグレードされる。あらゆる状況で道路を均等に照らすヘッドライトに加え、このオプションにはレーザーリアライトも含まれるようになる。さらに、アダプティブLEDヘッドライトは、BMW「420i」、BMW「420d」、BMW 「420d xDrive」において、Mスポーツパッケージプロなしでも個別オプションとして利用可能となる。

BMW『X3』新型では、ベガンザおよびメリノアップホルスタリーと組み合わせて、2列目シートの後部ヘッドレストとサイドセクションがアップホルスタリー色で統一され、標準装備に含まれる。これにより、BMW X3インテリアのプレミアム感がさらに向上する。

BMW『5シリーズ』、BMW『i5』、BMW『M5』のセダンおよびツーリング全モデルには、便利な機能が追加される。標準装備として採用されるBピラートリムのコートフックにより、ジャケットやコートをかけるのが簡単になる。