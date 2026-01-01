MINI博多、新コンセプトでリニューアルオープンへ…2026年1月4日

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラーのウイルプラスモトーレンは、MINI博多をリニューアル・オープンし、2026年1月4日より営業を開始すると発表した。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック(顧客中心主義)」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプト。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。デジタルツールは今後順次導入予定だ。

MINI博多は、国道3号線沿いで井相田交差点に位置しており、福岡在住のユーザーにとっては利便性の高いショールーム。ショールームおよびサービス工場では、居心地の良い空間の提供とともにプレミアムなサービスを体験できる運営を目指す。

MINI博多の所在地は福岡県福岡市博多区麦野3-19-5。ショールーム面積は219平方m、ショールーム展示台数は3台。営業時間は10時から18時30分で、定休日は水曜日だ。