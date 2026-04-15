ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

MINIとポール・スミス、体験型インスタレーション公開へ…ミラノサローネ2026

・MINIとポール・スミスがミラノで体験型インスタレーションを共同制作

・木製の歩道橋と赤い扉を通り、色と音の空間を回遊できる

・展示は4月21日から26日まで、MINIのハウスで見学可能だ

体験型インスタレーション「A Garden of Curiosity」
  • 体験型インスタレーション「A Garden of Curiosity」
  • 体験型インスタレーション「A Garden of Curiosity」
  • 体験型インスタレーション「A Garden of Curiosity」
  • 体験型インスタレーション「A Garden of Curiosity」
  • MINI Cooper SE Paul Smith Edition
  • MINI Cooper SE Paul Smith Edition
  • MINI Cooper SE Paul Smith Edition
  • MINI Cooper SE Paul Smith Edition

MINIとポール・スミスは、イタリアで4月21日に開幕するミラノサローネ2026において、体験型インスタレーション「A Garden of Curiosity」を共同で公開すると発表した。

【画像全8枚】

舞台は歴史あるパラッツォ・ボッロメーオ・ダッダ（Palazzo Borromeo d’Adda）。両者は英国のルーツと象徴的なデザインを通じ、楽観、好奇心、革新の精神を祝うとしている。

体験型インスタレーション「A Garden of Curiosity」体験型インスタレーション「A Garden of Curiosity」

来場者は中庭に設けられた木製の歩道橋を渡り、赤い扉をくぐる。扉は「見て、気づく」ための招待を象徴し、その先にMINIとポール・スミスが作った緑の空間が広がる。植物や芝生に沿う小道が、オープンプラットフォームや立方体のインスタレーションへとつながる。ポール・スミスの「シグネチャー・ストライプ」も庭の要所に繰り返し配置される。

展示は色と音を軸に構成される。色の理論を扱う「カラー・セオリー・ルーム」では、来場者がインタラクティブな壁で色見本を並べ替えられる。日中の時間とともに全体の見え方が変わり、色の組み合わせを試すこともできる。

「リスニング・ルーム」では、ポール・スミスの声の録音を通じて色の重要性を伝える。さらに、ミラノの喧騒から離れて空間を味わうための場も用意される。

MINI Cooper SE Paul Smith EditionMINI Cooper SE Paul Smith Edition

また、展示内には新型MINI「クーパー・コンバーチブル ポール・スミス・エディション」も用意され、来場者が細部を間近で確認できる。外観やディテールはポール・スミスの特徴を反映し、遊び心と楽観、独立した精神を表現するとしている。

「ヘリテージ（伝統）と好奇心」もテーマだ。中庭を歩くと、両社の1998年から続くコラボレーションに関する3台の車を見られる。1999年の「ポール・スミス 40thアニバーサリー・ミニ」、2021年の「MINI STRIP by Paul Smith」、そして最新エディションの「MINIクーパー」だ。

エディションには「ノッティンガム・グリーン」という特別なカラーが用意され、ミラーカバー、オクタゴン（八角形）形状のラジエターグリル、ホイールハブカバーにポール・スミスのレタリングが入る。さらに、ポール・スミスらしい別のディテールも加え、「クラシックにひねりを加えた」MINI像を示すとしている。

展示は4月21日から26日まで、ミラノサローネの一環として開催される。毎日10:00から19:00まで、MINIのハウス（Via A. Manzoni 41）で見学できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

MINI（ブランド）

MINI クーパー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES