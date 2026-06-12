MINI柏、移転オープン…つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅徒歩圏に

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラー、モトーレン・グランツは、「MINI柏」を移転オープンし、営業を開始した。

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新店舗は、BMWグループが推進する新しい販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入した店舗として、国内72店舗目となる。

リテール・ネクストとは、「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験提供を目的とした販売コンセプトだ。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とし、デジタルツールを活用して車両の検索や機能紹介、顧客個々のニーズに合わせたショールーム体験をサポートする。

移転前のMINI柏ショールームは2007年の開業以来、地域に親しまれてきた。この19年の間に、つくばエクスプレス（TX）の開業を契機として柏市の新興住宅地がTX沿線へと広がり、同業他社においても「柏の葉エリア」周辺への移転が相次ぐなど、地域環境は大きく変化した。こうした背景を踏まえ、より利便性の高いロケーションへの移転を決定した。

新店舗は千葉県柏市正蓮寺391-1に位置し、国道16号「柏IC」から車で5分、つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」から徒歩10分というアクセスの良さが特徴だ。向かいには「柏の葉T-SITE」が立地する。

店舗内には4台を展示できるゆったりとしたショールームを備えるほか、納車の瞬間を特別に演出する「ハンド・オーバー・ラウンジ」、MINI専用の3ベイを持つ最新設備のサービス工場を併設する。商品との出会いからアフターサービスまで、一貫した上質なブランド体験を提供する。

BMWグループは2028年末までに、すべての店舗においてリテール・ネクストのコンセプトを取り入れた改装を完了させる方針だ。

MINI柏の営業時間は10:00～19:00、定休日は月曜日（月末を除く。祝日の場合は翌火曜日）。