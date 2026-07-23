MINIのレーシングカー展示、キッズメカニック体験も…ORJ RACINGが弥富市夏祭り2026に出展

愛知県安城市に本社を置くORJは、7月26日（日）に開催される「弥富市夏祭り2026」において、弥富市政20周年記念イベント出展企画「YATOMI 20th DREAM GARAGE」へ出展協力すると発表した。

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本企画では、ORJ RACINGとしてレーシングカーの車両展示を行うほか、レーシングドライバーの小野耀平選手および岩田尚士選手によるキッズメカニック体験、ドライバートークショー、レーシングカーコックピット搭乗体験、記念撮影会などを実施する予定だ。

ORJ RACINGは、サーキットの現場で培ってきたレース車両のメンテナンス、レース参戦支援、チーム運営の経験を地域イベントへ還元し、弥富市の子どもたちに「車に触れる楽しさ」「ものづくりを支える仕事」「夢に向かって挑戦する大切さ」を届けることを目指すとしている。

■「YATOMI 20th DREAM GARAGE」とは

「YATOMI 20th DREAM GARAGE」は、弥富市政20周年記念イベント出展企画として展開される体験型コンテンツだ。コンセプトは「金魚のまちに、未来を走らせる。」で、「見る・触れる・学ぶ・撮る・持ち帰る」をテーマに、レーシングカー展示、キッズメカニック体験、地域企業によるお仕事体験、フォトセッションなどを組み合わせた体験型ブースとして構成される。

ORJ RACINGはレーシングカー展示エリアを中心に協力し、普段はサーキットでしか見ることのできない本物のモータースポーツの世界を、地域の夏祭りという身近な場所で体感できる機会を創出する。

■主なコンテンツ

MINI Racing MINI JCW

会場内にはBMW＆MINIレーシングの「MINI JCW」を展示し、エンジンサウンドパフォーマンスも実施する。フォーミュラカー、クラシックカー、スポーツカーの展示も予定されている。

レーシングカーコックピット搭乗体験では、子どもたちが実際にレーシングカーの運転席へ座り、ステアリングやシート、車内の雰囲気を体感できる。搭乗体験は停車中の車両で実施される予定だ。

キッズメカニック体験では、自動車の簡易整備体験を通じて、メカニックという職業やものづくりの楽しさを知るきっかけを提供する。

ドライバートークショーでは、小野耀平選手と岩田尚士選手が登壇し、レーシングドライバーの仕事や夢に向かって挑戦することの大切さをわかりやすく伝える。

弥富市夏祭り2026は7月26日（日）15:00～20:30に、弥富市総合社会教育センターで開催。なお、天候や運営上の都合により、展示車両や実施内容が予告なく変更となる場合がある。