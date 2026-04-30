MINI 25周年、英オックスフォードで467万台生産…電動化も進む

MINIは2026年、現行ブランドとしての節目となる25周年を迎えると発表した。

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初代MINI（2001年）

2001年4月26日に英オックスフォード工場で現行MINIの生産が始まり、新章が始まったという。

MINIは1959年に誕生した小型車「Mini」をルーツに持つ。現行MINIはBMWグループのもとで開発され、コンパクトな設計やフロントホイールドライブ、機敏な走りの「ゴーカート感」を特徴としてきた。

2025年の世界販売は28万8290台だった。電池式のBEVは世界の納車の3分の1超を占め、オランダ、トルコ、スウェーデン、中国では50%を上回った。スポーツ系サブブランドの「ジョン・クーパー・ワークス」は2万5630台で、MINI全体の8.9%となった。

生産面では、2001年以降に英国で累計467万1664台のMINIを製造した。現行MINIの生産はオックスフォード工場が中心で、加えてBMWグループのスウィンドン工場でボディパネルを製造する。両拠点の従業員は3000人超で、1日あたり約800台を生産する。オックスフォードでは新しいMINIが78秒ごとにラインから出荷されている。

また、2006年には英ノース・ウォリックシャーのハムズ・ホール工場でMINI向けエンジンの生産が始まり、オックスフォードで作られる車両向けに460万台超のエンジンを生産した。

安全面では、ユーロNCAPのクラッシュテストで5つ星評価が複数あることを挙げ、高い保護水準を示すとした。

MINI Cooper SE Paul Smith Edition

2026年にはMINI「ポール・スミス・エディション」で、英国のデザインと遊び心のある上質さを称えるとしている。

MINIのジャン＝フィリップ・パラン氏（MINIヘッド）は、英国らしいルーツやデザイン、ゴーカート感、遊び心が世界的なアイコンにつながったと述べた。