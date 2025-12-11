ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW『X3』に入門仕様「20ピュアデザイン」、光るキドニーグリル標準…南アフリカ

BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）
  • BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）
  • BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）
  • BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）
  • BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）
  • BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）
  • BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）
  • BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）
  • BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）

BMWは、SUV『X3』シリーズの新たなエントリーモデル「X3 20ピュアデザイン」を南アフリカで発表した。

【画像】BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）

現地のロスリン工場で生産されるこのモデルは、既存のX3 20d、X3 30e、X3 M50 xDriveに加わる新ラインアップとなる。ミドルサイズSAV(スポーツ・アクティビティ・ビークル)の特徴的なモノリシックデザインに、最新の4気筒ガソリンエンジンを組み合わせている。

パワートレインには2.0リットルガソリンエンジンを搭載し、48Vマイルドハイブリッド技術により、4400回転から6500回転の範囲で最高出力148kW、1500回転から4000回転の範囲で最大トルク335Nmを発生する。最高速度は218km/h、平均燃費は7.5リットル/100kmとなっている。

価格は110万7760.40ランド(VAT及びCO2税込)で、コストパフォーマンスを重視する顧客に向けて、ラグジュアリー、実用性、パフォーマンスを提供する仕様となっている。

BMW X3 xLineをベースに、BMWアイコニックグローキドニーグリル、19インチホイール(ランフラットタイヤ付)、電動シート、コンフォートアクセス、LEDヘッドライト、パノラマガラスルーフ、アルミニウムサテン仕上げのアクセントなどを標準装備している。

室内は、電動調整式スポーツシート、ブラックまたはエスプレッソブラウンのベガンザ合成レザー、BMWインタラクションバーによるアンビエント照明を備えたラップアラウンドキャビンデザインを採用。BMW OS 9を搭載した曲面タッチスクリーン、ワイヤレス充電、ハーマンカードンサラウンドサウンド、パークアシストやドライビングアシストなどの運転支援技術により、快適性と利便性を確保している。電動式トウヒッチや570リットルから1700リットルの荷室容量により、実用性もさらに高められている。

BMWファイナンシャルサービス南アフリカは、X3モデル向けにカスタマイズ可能な金融ソリューションと所有パッケージを提供。サービスとメンテナンスをカバーする包括的なモータープラン、全国ネットワークの正規販売店、24時間ロードサイドアシスタンスを提供するBMWオンコールなど、充実したアフターサービスを用意している。

ピュアデザインの思想は、南アフリカではBMW 1シリーズと2シリーズグランクーペで初めて導入され、本格的なBMWスタイリング、先進技術、スマートな仕様を重視する顧客から高い支持を得ている。BMW X3 20ピュアデザインは、全国のBMW販売店で販売を開始している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW X3

BMW

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES