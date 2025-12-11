BMW『X3』に入門仕様「20ピュアデザイン」、光るキドニーグリル標準…南アフリカ

BMWは、SUV『X3』シリーズの新たなエントリーモデル「X3 20ピュアデザイン」を南アフリカで発表した。

【画像】BMW X3 20ピュアデザイン（南アフリカ仕様）

現地のロスリン工場で生産されるこのモデルは、既存のX3 20d、X3 30e、X3 M50 xDriveに加わる新ラインアップとなる。ミドルサイズSAV(スポーツ・アクティビティ・ビークル)の特徴的なモノリシックデザインに、最新の4気筒ガソリンエンジンを組み合わせている。

パワートレインには2.0リットルガソリンエンジンを搭載し、48Vマイルドハイブリッド技術により、4400回転から6500回転の範囲で最高出力148kW、1500回転から4000回転の範囲で最大トルク335Nmを発生する。最高速度は218km/h、平均燃費は7.5リットル/100kmとなっている。

価格は110万7760.40ランド(VAT及びCO2税込)で、コストパフォーマンスを重視する顧客に向けて、ラグジュアリー、実用性、パフォーマンスを提供する仕様となっている。

BMW X3 xLineをベースに、BMWアイコニックグローキドニーグリル、19インチホイール(ランフラットタイヤ付)、電動シート、コンフォートアクセス、LEDヘッドライト、パノラマガラスルーフ、アルミニウムサテン仕上げのアクセントなどを標準装備している。

室内は、電動調整式スポーツシート、ブラックまたはエスプレッソブラウンのベガンザ合成レザー、BMWインタラクションバーによるアンビエント照明を備えたラップアラウンドキャビンデザインを採用。BMW OS 9を搭載した曲面タッチスクリーン、ワイヤレス充電、ハーマンカードンサラウンドサウンド、パークアシストやドライビングアシストなどの運転支援技術により、快適性と利便性を確保している。電動式トウヒッチや570リットルから1700リットルの荷室容量により、実用性もさらに高められている。

BMWファイナンシャルサービス南アフリカは、X3モデル向けにカスタマイズ可能な金融ソリューションと所有パッケージを提供。サービスとメンテナンスをカバーする包括的なモータープラン、全国ネットワークの正規販売店、24時間ロードサイドアシスタンスを提供するBMWオンコールなど、充実したアフターサービスを用意している。

ピュアデザインの思想は、南アフリカではBMW 1シリーズと2シリーズグランクーペで初めて導入され、本格的なBMWスタイリング、先進技術、スマートな仕様を重視する顧客から高い支持を得ている。BMW X3 20ピュアデザインは、全国のBMW販売店で販売を開始している。