VWの最上位SUV『トゥアレグ』、欧州で「ファイナルエディション」…2026年生産終了へ

フォルクスワーゲン・トゥアレグ・ファイナルエディション
フォルクスワーゲンは、最上位SUV『トゥアレグ』の内燃エンジンモデルの生産を2026年に終了すると発表した。

これを記念して「トゥアレグ・ファイナルエディション」を欧州で発売する。

「ファイナルエディション」は2026年3月末まで注文を受け付け、価格は7万5025ユーロからとなる。全ての装備ラインでファイナルエディションとして顧客に納車される予定だ。

トゥアレグは2002年にフォルクスワーゲンが初めてプレミアム市場に参入した記念すべきモデルで、セダンの『フェートン』と共に同社のブランド価値を押し上げた。23年間にわたって自信に満ちたキャラクター、優れた快適性、ハイテク機能で多くの顧客を魅了してきた。

ファイナルエディションは内外装に専用デザイン要素を採用。リアドアのウィンドウ周りには「FINAL EDITION」の文字がレーザー刻印され、ギアレバーのレザーにもエンボス加工が施される。エレガンス装備ライン以上では、マルチカラーアンビエントライティングが標準装備となり、ダッシュパネルトリムや照明付きシルプレートモールディングにもロゴが表示される。

トゥアレグは現在39カ国で販売され、これまでに120万台以上を売り上げた。SUVのCセグメントにおいて印象的な数字を記録している。ドイツを中心とするヨーロッパが主要市場だが、グローバルな成功を収めたモデルとして評価されている。

同車は3世代にわたって技術革新の先駆者として活躍し、多くの機能が後に小型車セグメントにも展開された。ラグジュアリークラスの技術を誰もがアクセスできるものにした功績は大きい。

《森脇稔》

