BMW『X5』新型に初のEV『iX5』、第6世代「eDrive」で航続最大845km実現…460kW急速充電にも対応

BMWは、SUV『X5』新型のEV『iX5』を発表した。第5世代のX5には、歴代初となるEVが設定される。

【画像】BMW iX5

■第6世代eDriveテクノロジーを搭載

BMW iX5

「iX5 60 xDrive」グレードは、第6世代BMW eDriveテクノロジー（Gen6）を採用し、前後輪に電気モーターを搭載した電気式BMW xDrive全輪駆動システムを備える。すべてのコンポーネントが800ボルトのシステム電圧に対応している。

システム全体の最大出力は425kW（578hp）、最大トルクは805Nmを発揮する。後輪用には電気励磁式同期モーター（EESM）を採用し、定格出力242kW（329hp）・定格トルク500Nm。前輪用には非同期モーター（ASM）を採用し、定格出力183kW（249hp）・定格トルク305Nmとなっている。

0～100km/h加速は4.6秒、最高速度は210km/hだ。

■航続距離最大845km、最大460kW急速充電に対応

BMW iX5

高電圧バッテリーの正味エネルギー容量は141kWhで、WLTPモードでの航続距離は645～845kmを実現した。充電速度は最大460kWに対応し、双方向充電も可能となっている。

バッテリーには高さ120mmの第6世代円筒形セルを初採用。従来の高さ95mmのセルと比較して、より高いエネルギー密度を実現したとしている。

車両のボディサイズは全長4994mm、全幅2000mm、全高1748mm、ホイールベースは3035mmだ。

将来的には、完全電気式のBMW Mパフォーマンスモデルもラインナップに加わる予定だという。

■「ハート・オブ・ジョイ」ドライブトレインで走りを追求

走行性能面では、「Heart of Joy（ハート・オブ・ジョイ）」ドライブトレインとBMWダイナミック・パフォーマンス・コントロールを組み合わせたドライビング・ダイナミクス管理技術を採用。また「BMWシンビオティック・ドライブ」により、スムーズな発進・停止をサポートする。

■先進のデジタルコックピット「BMWパノラミックiDrive」

BMW iX5

インフォテインメントシステムには「BMWパノラミックiDrive」を採用。デジタルディスプレイ、物理的な操作系、インテリジェントなソフトウェアを統合したシステムで、「BMW Operating System X」がこれを支えている。

フロントガラス下部全域にコンテンツを投影する「BMWパノラミック・ビジョン」、その上部に配置された「BMW 3Dヘッドアップ・ディスプレイ」を搭載。セントラルディスプレイは17.9インチで、マトリックス・バックライト技術と高解像度による高い視認性を実現した。

助手席向けには14.6インチのフルHD「BMWパッセンジャー・スクリーン」を設置。動画ストリーミングやゲーム、ビデオ通話などが楽しめる。走行中でも使用可能で、車内カメラがドライバーの注意散漫を検知した場合は自動的に画面を暗くする「ビジビリティ・シールド」機能も備える。

音声操作には「アマゾン アレクサ＋」AIテクノロジーを搭載した「BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント」を採用し、自然な会話形式での操作や外部サービスへのアクセスが可能だ。