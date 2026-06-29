BMW『X5』、新エントリーモデル「オリジナル」追加…1298万円

ビー・エム・ダブリューは、BMW『X5』のラインアップに新たなエントリーモデル「オリジナル」を追加し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始した。価格は1298万円で、納車は7月以降を予定している。

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「オリジナル」は、標準装備品を厳選することで魅力ある価格を実現したモデルだ。

BMW X5 xDrive40d original

ボディカラーはアルピン・ホワイトとブラック・サファイア（メタリック）の2色から選択できる。

主な装備として、7名乗車を可能にする格納式の3列目シート、乗り心地を高めるエア・サスペンション、狭い場所での取り回しを助けるインテグレイテッド・アクティブ・ステアリングを搭載する。

BMW X5 xDrive40d original

安全・運転支援面では、高速道路渋滞時のハンズ・オフ・アシスト機能を含む先進安全機能「ドライビング・アシスト・プロフェッショナル」を標準装備する。また、車両周囲の状況をセンター・ディスプレイに映し出すサラウンド・ビュー・システム、スマートフォンなどのデジタルキーだけでエンジン始動まで行える「デジタル・キー・プラス」も備える。

そのほか、ナビゲーション・システム、BMWドライブ・レコーダー、BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタントも標準装備だ。

■ BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドとは

本モデルには「BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド」が搭載されている。48Vリチウム・イオン・バッテリーを搭載し、トランスミッションに電気モーターを組み込むことで、エンジンをよりダイレクトにアシストし、発進・加速時の燃料消費を抑えながらスムーズな走行を実現するシステムだ。

減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力でモーターがエンジンを補助する仕組みも持つ。さらに、大出力モーターがスターターとして機能するため、エンジン再始動時の振動が抑えられ、快適な乗り心地に貢献する。