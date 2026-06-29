ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW『X5』、新エントリーモデル「オリジナル」追加…1298万円

・ビー・エム・ダブリューがBMW X5の新エントリーモデル「オリジナル」を全国の正規ディーラーで販売開始。価格は1298万円、納車は7月以降を予定。

・標準装備品を厳選することで魅力ある価格を実現。7名乗車対応の3列目シートやエア・サスペンション、インテグレイテッド・アクティブ・ステアリングなどを搭載。

・48Vリチウム・イオン・バッテリーを使ったBMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドを採用し、燃費向上とスムーズな走行を両立。高速道路でのハンズ・オフ・アシスト機能も標準装備。

BMW X5 xDrive40d original
  • BMW X5 xDrive40d original
  • BMW X5 xDrive40d original
  • BMW X5 xDrive40d original
  • BMW X5 xDrive40d original
  • BMW X5 xDrive40d original
  • BMW X5 xDrive40d original
  • BMW X5 xDrive40d original

ビー・エム・ダブリューは、BMW『X5』のラインアップに新たなエントリーモデル「オリジナル」を追加し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始した。価格は1298万円で、納車は7月以降を予定している。

【画像全7枚】

「オリジナル」は、標準装備品を厳選することで魅力ある価格を実現したモデルだ。

BMW X5 xDrive40d originalBMW X5 xDrive40d original

ボディカラーはアルピン・ホワイトとブラック・サファイア（メタリック）の2色から選択できる。

主な装備として、7名乗車を可能にする格納式の3列目シート、乗り心地を高めるエア・サスペンション、狭い場所での取り回しを助けるインテグレイテッド・アクティブ・ステアリングを搭載する。

BMW X5 xDrive40d originalBMW X5 xDrive40d original

安全・運転支援面では、高速道路渋滞時のハンズ・オフ・アシスト機能を含む先進安全機能「ドライビング・アシスト・プロフェッショナル」を標準装備する。また、車両周囲の状況をセンター・ディスプレイに映し出すサラウンド・ビュー・システム、スマートフォンなどのデジタルキーだけでエンジン始動まで行える「デジタル・キー・プラス」も備える。

そのほか、ナビゲーション・システム、BMWドライブ・レコーダー、BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタントも標準装備だ。

■ BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドとは

本モデルには「BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド」が搭載されている。48Vリチウム・イオン・バッテリーを搭載し、トランスミッションに電気モーターを組み込むことで、エンジンをよりダイレクトにアシストし、発進・加速時の燃料消費を抑えながらスムーズな走行を実現するシステムだ。

減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力でモーターがエンジンを補助する仕組みも持つ。さらに、大出力モーターがスターターとして機能するため、エンジン再始動時の振動が抑えられ、快適な乗り心地に貢献する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW X5

BMW

ハイブリッドカー HV、HEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews