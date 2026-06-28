スバル『レガシィ』B4＆ワゴン用が登場、テインの新純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」

サスペンション専門メーカー・テインが販売中の純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」に、スバル『レガシィB4』『レガシィツーリングワゴンの適合が追加され、販売が開始された。

今回適合が追加された車種・年式は、スバル・レガシィB4（BE5 1998年12月～2003年5月）、レガシィツーリングワゴン（BH5, BH9 1998年6月～2003年5月）。

「エンデュラ・プロ・ベーシック」は旧モデル「エンデュラ・プロ」の性能を継承し、カラーリングを黒に変更した純正互換高機能ショックアブソーバ。新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質を維持しながら、固定式の採用でコストダウンも両立している。

また、販売単位をフロント、リアそれぞれ2本組として、補修交換にも対応しやすくなっている。シェルケースは純正より強度・オイル容量ともにアップされ、海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）を搭載している。

今回発売のレガシィ向けではフロント/リアとも純正マウントを使用。税込み価格はフロント用が4万6200円・リア用が2万7500円。3年または6万kmの製品保証が付帯。