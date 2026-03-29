純正配線につなぐだけ、『フォレスター』『インプレッサ』専用「アイドリングストップキャンセラー」発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、『フォレスター』『インプレッサ』専用「アイドリングストップキャンセラー」の販売が開始された。購入は楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み3800円より。

【画像】『フォレスター』『インプレッサ』専用「アイドリングストップキャンセラー」

同製品はアイドリングストップのオフ操作を不要にし、常にアイドリングストップがオフの状態が保てるようになるスバル・フォレスター、インプレッサ専用設計のキャンセラーだ。純正配線につなぐだけで取り付けが可能で、専用の取付動画も用意されている。

アイドリングストップ機能は燃費向上に貢献する一方で、頻繁なエンジンのオンオフがバッテリーに負担をかけ寿命を縮める、発進時にもたつく、エアコンが弱まり快適さが低下するといったデメリットも指摘されている。同製品を使用することで、エンジン始動の度にスイッチを押す手間が省け、信号待ちや渋滞時もエアコンが止まらず車内の快適さをキープできる。さらに電気系統への負担を減らし、バッテリー交換頻度を下げることで長期的なコスト削減にもつながる。

適合車種はスバル・フォレスター（SK5、SK9、2018年7月～2025年3月）、インプレッサG4/インプレッサスポーツ/XV（GK2、GK3、GK6、GK7、GT2、GT3、GT6、GT7、2016年10月～2023年4月）、レガシィB4/レガシィアウトバック（BN9、BS9、2014年10月～2021年11月）。e-BOXER搭載車は適合不可。セット内容は本体1個、ヘラ1個。商品到着から14日間の保証付き。