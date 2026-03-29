プジョー、シトロエン、DS、7車種1万4000台をリコール…3月掲載のリコール記事まとめ

3月に掲載されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、フランス3ブランド計13型式のリコール情報に注目が集まりました。

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1位）フランス3ブランドの7車種1万4000台をリコール …過熱によりDPF破損のおそれ

https://response.jp/article/2026/03/06/408268.html

ステランティスジャパンは2月26日、プジョー、シトロエン、DSの3ブランド計13型式について、リコールを国土交通省に届け出た。

2位）トヨタ『スープラ』でリコール…エンジン始動不能、火災が発生

https://response.jp/article/2026/03/05/408224.html

トヨタ自動車は2月25日、スポーツカーのトヨタ『スープラ』について、始動装置（スターター）に不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を届け出た。対象となるのは、2020年12月24日から2023年5月31日に製造された617台。

3位）フランス3ブランド9車種2万2000台をリコール…排ガス基準不適合のおそれ

https://response.jp/article/2026/03/05/408260.html

ステランティス・ジャパンは2月26日、3ブランド9車種2万2365台の原動機（エンジンコントロールユニット）について制御プログラムに不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。

4位）BMWの22車種2万3650台でリコール…火災が発生、スターターの機能不全で

https://response.jp/article/2026/03/04/408203.html

ビー・エム・ダブリュー（BMWジャパン）は2月25日、BMWの22車種について、始動装置（スターター）に不具合があるとしてリコールを国土交通省に届け出た。

5位）ホンダ『CBR600RR』リコール2389台、エンジン破損のおそれ

https://response.jp/article/2026/03/15/408686.html

本田技研工業は二輪車のホンダ『CBR600RR』について、リコールを国土交通省に届け出た。原動機のシリンダ加工の工程管理が不適切なため、シリンダ表面が粗くなり、走行中にエンジンオイルが燃焼室まで吸い上げられて燃焼し、オイル消費量が増えることがある。