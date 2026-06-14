キレのあるエンジンとハンドリングがマニアを惹きつけた…プジョー『205 GTI』【懐かしのカーカタログ】

プジョー『205』の登場は1983年のこと。それまでのラインアップ中、『104』と『305』の間を埋めるコンパクトなFF・2ボックスカーとして誕生した。エクステリアのデザインはプジョーとピニンファリーナの共作。

【画像】プジョー205GTI 当時のカタログ

プジョー205GTI 当時のカタログ

その205の登場翌年の1984年に追加されたのが、高性能版のGTIだった。ある意味でVWの『ゴルフGTI』以上に、後に205シリーズのスポーティさを印象づけるイメージリーダーとなっていったモデル。

プジョー205GTI 当時のカタログ

ちなみに日本市場へは1986年から当時のオースチン・ローバージャパン（ARJ）により輸入がされ、1988年からはスズキ系ディーラーでも販売された。

プジョー205GTI 当時のカタログ

搭載エンジンは当初は1.6リットルのSOHC水冷4気筒で、ボッシュLジェトロニックにより105ps／12.5kgm、その後115ps／13.6kgmに。さらに1986年12月には1.9リットルへと排気量を拡大させ、最終的に120ps／15.2kgmのスペックとなり、5速MTのほかに4速ATも設定。

プジョー205GTI 当時のカタログ

パワーステアリング、4輪ディスクブレーキなど装備。フロント＝マクファーソン式、リヤ＝トレーリングアーム式サスペンションは前後ともにアンチロールバーを備えていた。

プジョー205GTI 当時のカタログ

外観では前後バンパーからサイドにつながる厚手のモールの赤いライン、15インチホイール（当初は14インチ）、そしてCピラー部に施された赤い“GTI”と“1.6”または“1.9”の文字も印象的だった。

プジョー205GTI 当時のカタログ

キレ味のいいエンジンフィールと小気味いいハンドリングが当時のマニア惹きつけたコンパクトホットハッチだった。