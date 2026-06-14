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キレのあるエンジンとハンドリングがマニアを惹きつけた…プジョー『205 GTI』【懐かしのカーカタログ】

プジョー205GTI 当時のカタログ
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プジョー『205』の登場は1983年のこと。それまでのラインアップ中、『104』と『305』の間を埋めるコンパクトなFF・2ボックスカーとして誕生した。エクステリアのデザインはプジョーとピニンファリーナの共作。

【画像】プジョー205GTI 当時のカタログ

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その205の登場翌年の1984年に追加されたのが、高性能版のGTIだった。ある意味でVWの『ゴルフGTI』以上に、後に205シリーズのスポーティさを印象づけるイメージリーダーとなっていったモデル。

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ちなみに日本市場へは1986年から当時のオースチン・ローバージャパン（ARJ）により輸入がされ、1988年からはスズキ系ディーラーでも販売された。

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搭載エンジンは当初は1.6リットルのSOHC水冷4気筒で、ボッシュLジェトロニックにより105ps／12.5kgm、その後115ps／13.6kgmに。さらに1986年12月には1.9リットルへと排気量を拡大させ、最終的に120ps／15.2kgmのスペックとなり、5速MTのほかに4速ATも設定。

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パワーステアリング、4輪ディスクブレーキなど装備。フロント＝マクファーソン式、リヤ＝トレーリングアーム式サスペンションは前後ともにアンチロールバーを備えていた。

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外観では前後バンパーからサイドにつながる厚手のモールの赤いライン、15インチホイール（当初は14インチ）、そしてCピラー部に施された赤い“GTI”と“1.6”または“1.9”の文字も印象的だった。

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キレ味のいいエンジンフィールと小気味いいハンドリングが当時のマニア惹きつけたコンパクトホットハッチだった。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

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