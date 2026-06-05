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「フランス車は壊れる」不安払拭へ、プジョー＆シトロエン車向け新サポートプログラム導入

ステランティスジャパンがプジョー、シトロエン向けに「Fun to Drive Care」プログラムを導入
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ステランティスジャパンは、フランス車ブランドの「プジョー」と「シトロエン」向けに、新たなサポートプログラム「Fun to Drive Care」の導入を2026年6月1日より全国の正規ディーラーで開始した。フランス車へのネガティブなイメージを払拭し、購入を促進させるねらいだ。

【画像】「Fun to Drive Care」プログラムのイメージ

「Fun to Drive Care」は、プジョーおよびシトロエンのユーザーが日常の移動からロングドライブまで安心してカーライフを楽しめるよう支援するプログラム。

対象車両の新車購入後、新車保証期間（3年間）内に走行不能となる機械的な不具合が発生した場合、正規ディーラーが代車を提供する。さらに、入庫日を起算日として30日以内に修理完了の通知がユーザーになされなかった場合は、20万円（税込）のキャッシュバックを実施するというもの。万一の際にも「移動を途切れさせない」ことで安心を提供する。

キャッシュバックは起算日から30日が経過した翌月末日までに、指定の銀行口座へ振り込まれる。なお、キャッシュバックは対象車両1台につき1回限りとなる。

対象モデルは、プジョーが『3008 ハイブリッド』、『5008 ハイブリッド』、『リフター GTグレード』、シトロエンが『C5 エアクロス ハイブリッド』、『ベルランゴ』の計5車種となっている。

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対象となるのは、2026年6月1日以降に正規ディーラーで受注・登録された対象モデルの新車で、初度登録時の使用者名義本人に限り適用される。保証の継承は対象外。

対象故障は、新車保証対象となる機械的故障のうち、通常の道路走行に供することができない状態と判断されたものに限られる。事故・火災・水没・天災・バッテリー上がり・消耗品の劣化・車検・点検・リコールなどは対象外だ。

代車の車種・仕様は指定できず、燃料代や有料道路料金はユーザー負担となる。

ステランティスジャパンでフレンチブランドを統括する小川隼平氏は、同プログラム導入の背景に「フランス車は走行性能やデザインは良いが、壊れやすい、修理に時間がかかる」といったイメージが市場に根強くあることを挙げる。また、品質の向上や円安の影響から車両本体の価格が上昇しており金銭的コストが輸入車購入への障壁となっていることも指摘。その上で、同プログラムによって安心を提供することで購買につなげることをめざす。

またユーザーのメリットだけでなくディーラーの課題解決にもつなげる。小川氏は、「不動故障にスポットライトを当てることが大きなポイント」だという。代車提供は従来よりおこなっているサービスだが、30日以内に修理完了することを区切りとし“見える化”することで、ディーラーの販売、アフターサービスにおける課題を洗い出し、プロセス改善につなげる。

対象車種は現在、人気モデル5車種だが今後は「フレンチ車全車種に定番化したい」と同氏は語った。

《宮崎壮人》

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