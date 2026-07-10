ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

プジョー『5008 GT ハイブリッド』に「シエロ」、パノラミックガラスルーフで開放感を演出…638万6000円

・ステランティスジャパンが、プジョー5008 GT ハイブリッドの特別仕様車「シエロ」を全国のプジョー正規ディーラーで発売。価格は638万6000円。

・最大の特長は電動サンシェード付パノラミックガラスルーフで、前席から後席まで明るく開放的な空間を実現。ラミネーテッドガラスによる静粛性向上も図られている。

・エアクオリティシステム（クリーンキャビン機能付）を搭載し、車内の空気環境を自動制御。ボディカラーは3色を設定する。

プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」
  • プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」
  • プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」
  • プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」
  • プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」

ステランティスジャパンは、プジョーの7シーターSUV『5008 GT ハイブリッド』の特別仕様車「シエロ」を7月9日、全国のプジョー正規ディーラーにて発売した。メーカー希望小売価格は638万6000円だ。

【画像】プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」

プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」

『5008 ハイブリッド』は、2026年2月に発売されたプジョーのフラッグシップSUV。3列7シートのゆとりある室内空間と柔軟なシートアレンジを備え、日常の移動から週末のレジャーや旅行まで幅広いライフスタイルに対応するモデルとして好評を博している。

優れた積載性を持ちながら、堂々とした伸びやかなプロポーションとプジョーらしい洗練されたデザインを実現している点も大きな魅力だ。最新のハイブリッドシステムやパノラミック i-Cockpit（アイコックピット）の採用により、快適で上質なドライビング体験を提供する。

今回発売する「シエロ」は、「GTアルカンターラパッケージ」をベースに、開放感と快適性をさらに高める特別装備を採用した特別仕様車だ。

プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」

最大の特長は、電動サンシェード付パノラミックガラスルーフ。頭上いっぱいに広がるガラスルーフにより、前席から後席まで明るく開放的な空間を実現した。

フロントサイドウィンドウにはラミネーテッドガラスを採用し、外部からの騒音を低減することで静粛性の向上に寄与する。さらに、エアクオリティシステム（クリーンキャビン機能付）も装備した。

エアクオリティシステムは車外の空気の質を検知して内外気循環を自動制御し、クリーンキャビン機能が車内の空気中に含まれる微粒子を検知して高効率フィルターを通じて空気環境の改善をサポートする。

ボディカラーは「インガロブルー」「オケナイトホワイト」「ペルラネラブラック」の3色を設定する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー 5008

プジョー（Peugeot）

ステランティス

ハイブリッドカー HV、HEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews