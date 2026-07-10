プジョー『5008 GT ハイブリッド』に「シエロ」、パノラミックガラスルーフで開放感を演出…638万6000円

ステランティスジャパンは、プジョーの7シーターSUV『5008 GT ハイブリッド』の特別仕様車「シエロ」を7月9日、全国のプジョー正規ディーラーにて発売した。メーカー希望小売価格は638万6000円だ。

【画像】プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」

プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」

『5008 ハイブリッド』は、2026年2月に発売されたプジョーのフラッグシップSUV。3列7シートのゆとりある室内空間と柔軟なシートアレンジを備え、日常の移動から週末のレジャーや旅行まで幅広いライフスタイルに対応するモデルとして好評を博している。

優れた積載性を持ちながら、堂々とした伸びやかなプロポーションとプジョーらしい洗練されたデザインを実現している点も大きな魅力だ。最新のハイブリッドシステムやパノラミック i-Cockpit（アイコックピット）の採用により、快適で上質なドライビング体験を提供する。

今回発売する「シエロ」は、「GTアルカンターラパッケージ」をベースに、開放感と快適性をさらに高める特別装備を採用した特別仕様車だ。

プジョー『5008 GT ハイブリッド』の「シエロ」

最大の特長は、電動サンシェード付パノラミックガラスルーフ。頭上いっぱいに広がるガラスルーフにより、前席から後席まで明るく開放的な空間を実現した。

フロントサイドウィンドウにはラミネーテッドガラスを採用し、外部からの騒音を低減することで静粛性の向上に寄与する。さらに、エアクオリティシステム（クリーンキャビン機能付）も装備した。

エアクオリティシステムは車外の空気の質を検知して内外気循環を自動制御し、クリーンキャビン機能が車内の空気中に含まれる微粒子を検知して高効率フィルターを通じて空気環境の改善をサポートする。

ボディカラーは「インガロブルー」「オケナイトホワイト」「ペルラネラブラック」の3色を設定する。