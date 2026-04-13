ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

プジョーのMPV「リフター GT」、パノラミックガラスルーフ装備の「シエロ」30台限定発売…478万円

・プジョーのMPV「リフター GT」をベースにパノラミックガラスルーフを特別装備した限定車「リフター GT シエロ」を30台限定で発売する。

・ボディカラーはアイシー・ホワイト、シルカ・グリーン、ペルラネラ・ブラックの3色で各色10台ずつ用意し、メーカー希望小売価格は478万円（税込）。

・プジョー公式ウェブサイトの特設応募フォームから抽選申し込みを受け付け。

プジョー・リフター GT シエロ
  • プジョー・リフター GT シエロ
  • プジョー・リフター GT シエロ
  • プジョー・リフター GT シエロ
  • プジョー・リフター GT シエロ
  • プジョー・リフター GT シエロ

ステランティスジャパンは、プジョーのMPV、『リフター GT』をベースに、パノラミックガラスルーフを特別装備した限定車「リフター GT シエロ」を30台限定で発売すると発表した。

【画像全5枚】

プジョー公式ウェブサイト上の特設応募フォームから抽選申し込みの受け付けを開始。メーカー希望小売価格は478万円（税込）だ。

リフターは、優れた使い勝手とデザイン性を兼ね備え、ファミリー層を中心に支持を集めるMPV。安定感のある走行性能、多彩なシートアレンジ、扱いやすいボディサイズを特長とし、日常使いからレジャーまで幅広いライフスタイルに対応する。高い積載性とディーゼルエンジンによる力強い走り、プジョー独自のスタイリッシュなデザインも好評を得ている。

プジョー・リフター GT シエロプジョー・リフター GT シエロ

今回の「リフター GT シエロ」は、パノラミックガラスルーフにより車内に自然光を取り込み、開放感のある明るい空間を実現した。センター部のルーフストレージと後方の天井収納ボックスを備え、室内の収納力も向上している。

プジョー・リフター GT シエロプジョー・リフター GT シエロ

ボディカラーは「アイシー・ホワイト」「シルカ・グリーン」「ペルラネラ・ブラック」の3色展開で、各色10台ずつ、合計30台を用意する。

プジョーは1810年にフランスで製鉄業として創業し、1890年にガソリンエンジン車の量産をいち早く実現した歴史ある自動車メーカーだ。現在はライオンの爪痕をモチーフにした3本のライティングシグニチャーがブランドを象徴している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー リフター

プジョー（Peugeot）

ステランティス

ミニバン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES