プジョーのMPV「リフター GT」、パノラミックガラスルーフ装備の「シエロ」30台限定発売…478万円

ステランティスジャパンは、プジョーのMPV、『リフター GT』をベースに、パノラミックガラスルーフを特別装備した限定車「リフター GT シエロ」を30台限定で発売すると発表した。

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プジョー公式ウェブサイト上の特設応募フォームから抽選申し込みの受け付けを開始。メーカー希望小売価格は478万円（税込）だ。

リフターは、優れた使い勝手とデザイン性を兼ね備え、ファミリー層を中心に支持を集めるMPV。安定感のある走行性能、多彩なシートアレンジ、扱いやすいボディサイズを特長とし、日常使いからレジャーまで幅広いライフスタイルに対応する。高い積載性とディーゼルエンジンによる力強い走り、プジョー独自のスタイリッシュなデザインも好評を得ている。

プジョー・リフター GT シエロ

今回の「リフター GT シエロ」は、パノラミックガラスルーフにより車内に自然光を取り込み、開放感のある明るい空間を実現した。センター部のルーフストレージと後方の天井収納ボックスを備え、室内の収納力も向上している。

プジョー・リフター GT シエロ

ボディカラーは「アイシー・ホワイト」「シルカ・グリーン」「ペルラネラ・ブラック」の3色展開で、各色10台ずつ、合計30台を用意する。

プジョーは1810年にフランスで製鉄業として創業し、1890年にガソリンエンジン車の量産をいち早く実現した歴史ある自動車メーカーだ。現在はライオンの爪痕をモチーフにした3本のライティングシグニチャーがブランドを象徴している。